Giorgio Armani: sorpresa all’apertura del testamento, cosa è successo

Il testamento di Giorgio Armani è stato aperto e con grande sorpresa sono venuti a galla ben due documenti. Tutti i dettagli.

Negli ultimi giorni, dopo la morte di Giorgio Armani, si è tanto parlato della sua eredità e soprattutto di un documento scritto poco prima della morte. Ora, secondo quanto si apprende, sarebbe diventata ufficiale l’apertura del testamento che avrebbe riservato una prima sorpresa. Davanti al notaio, infatti, ci sarebbero stati ben due scritti.

Giorgio Armani: l’apertura del testamento

Dopo tante indiscrezioni successive alla morte di Giorgio Armani, ecco che il destino del suo impero sembra piano piano potersi delineare. C’era, infatti, grande attesa per quelle che sarebbero state le sue disposizioni ufficiali per l’azienda e in generale per il suo importante patrimonio immobiliare e non solo, stimato in circa 10 miliardi.

Giorgio Armani – www.donnaglamour.it

Come riportato dall’Ansa, pare che il testamento sia ora stato aperto presso il notaio Elena Terrenghi. Tra gli altri dettagli anche la data nella quale questo sarebbe avvenuto, ovvero quella del 9 settembre 2025. A far parlare, però, sarebbe stata una sorpresa: ci sarebbero stati ben due scritti lasciati dal Re della Moda.

I dettagli sul testamento

Come riferito dall’Ansa, adesso citata da diversi media, Armani ha lasciato due testamenti in forma segreta, ossia scritti di suo pugno e messi in busta sigillata. Dalle informazioni riportate, il primo scritto è datato 15 marzo scorso mentre per quanto concerne il secondo, stiamo parlando del 5 aprile successivo.

La pubblicazione dei due documenti, ossia la loro apertura dal notaio Elena Terrenghi, è avvenuta due giorni fa, ovvero il 9 settembre. In queste ore, invece, si era parlato di possibili ritardi legati ad un documento mancante che sarebbe servito a far procedere le normali vicende burocratiche. A quanto pare, invece, tutto è stato risolto prima del previsto. Per il momento non si conoscono i contenuti dei due testamenti.