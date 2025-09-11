“Elisa Visari ha partorito”: ecco come stanno le cose, la foto della verità

Alcuni rumors su Elisa Visari avevano assicurato che la ragazza avesse partorito il suo primo figlio con Andrea Damante. Ecco come stanno le cose.

Nelle ultime ore sul web erano circolate voci secondo cui Elisa Visari avesse già partorito il suo primo figlio, nato dall’amore con Andrea Damante e per il quale c’era stato un bellissimo baby shower qualche tempo fa. L’influencer, però, ha scelto di rispondere direttamente alle indiscrezioni con una storia su Instagram che non ha lasciato spazio a dubbi. In questo modo tutti i chiacchieroni si sono dovuti mettere l’anima in pace.

“Elisa Visari ha partorito”: come stanno le cose

Negli scorsi giorni, la coppia formata da Elisa Visari e Andrea Damante era stata al centro di numerose ipotesi sui social e sui siti di gossip, alimentate dal silenzio social e dall’attesa sempre più palpabile tra i fan relativamente, appunto, all’arrivo del loro primo bebè. In tanti avevano ipotizzato che la ragazza avesse già dato alla luce il piccolo.

Elisa Visari – www.donnaglamour.it

Una vicenda che la diretta interessata ha voluto chiarire. In che modo? Naturalmente con una foto sui social che la riguarda. In particolare, la donna si è fatta vedere con orgoglio davanti ad uno specchio con tanto di pancione ben in mostra andando a smentire, di fatto, tutte le voci in merito alla gravidanza già avvenuta.

L’ironia della ragazza

Nello scatto condiviso sui social, Elisa si è immortalata in un ascensore, fotografandosi con lo smartphone attraverso lo specchio. Nell’immagine fatta vedere in una storia Instagram, ecco la Visari con indosso un elegante abito nero aderente a maniche lunghe, che ne ha messo in risalto il suo pancione ormai agli ultimi giorni di gravidanza. I capelli raccolti in una coda alta e gli occhiali da sole neri hanno poi completato un look semplice ma deciso.

Ad aggiungere un pizzico di fastidio e ironia per le voci prima citate, ecco la bella Elisa mettere la mano appoggiata delicatamente sul fianco, accentuando la silhouette materna. “Siamo ancora qui… mooooolto comodi“, ha scritto per accompagnare il tutto. Una frase che ha quindi confermato non solo che il bambino non è ancora arrivato, ma anche la serenità con cui Elisa sta vivendo gli ultimi giorni della gravidanza.