Baby shower a sorpresa per il bimbo in arrivo di Elisa Visari e Damante: le foto

Momento magico per la coppia formata da Elisa Visari e Andrea Damante: baby shower a sorpresa e tanto amore per il piccolo in arrivo.

Hanno annunciato con un super video dolcissimo l’arrivo del loro primo figlio insieme. Adesso, Elisa Visari e Andrea Damante non vedono l’ora di diventare a tutti gli effetti genitori. La coppia, in queste ore, è stata circondata d’affetto grazie ad un baby shower organizzato a sorpresa per loro. Sui social, ecco le foto mostrate dalla futura mamma, rimasta colpita in positivo per tutto.

Elisa Visari e la scoperta della gravidanza

Nelle ultime settimane, la Visari e Damante si stanno preparando a diventare genitori. La ragazza ha anche raccontato in che modo abbia scoperto di essere rimasta incinta e di come lo abbia subito voluto dire alla sua dolce metà. “Gliel’ho detto subito, immediatamente. Non vedevo l’ora, anche di annunciarlo sui social”, ha fatto sapere la donna nel podcast ‘Ciak si gira’.

Elisa Visari – www.donnaglamour.it

La ragazza aveva anche aggiunto di essere stata desiderosa di una femmina ma che anche un maschietto l’abbia resa assolutamente felice. Anche in tema lavoro, la gravidanza porterà dei cambiamenti ma la bella Elisa è sicura che con la giusta organizzazione non ci saranno problemi.

Il baby shower a sorpresa: le foto

E a proposito di come stia andando la dolce attesa, a rendere tutto ancora più bello ci hanno pensato gli affetti della coppia che, a quanto pare, hanno organizzato proprio in queste ore un baby shower a sorpresa per la Visari e per Damante. La ragazza ha pubblicato le foto sui social dicendosi estremamente felice e grata di quanto appena vissuto. “Non sapevo di avere bisogno di questo momento, finché non me lo avete regalato voi. Un pomeriggio perfetto, una sorpresa inaspettata, un amore immenso. Per il nostro piccolo, già così coccolato da tutti“.