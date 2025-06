Potrebbero esserci novità sulla gravidanza di Anna Tatangelo e soprattutto quello che sarebbe il se**o del bebè in arrivo. La segnalazione.

Dopo aver incantato tutti con il primo concerto con il pancione, Anna Tatangelo è tornata a far parlare. Per la verità, in queste ore, è una segnalazione sul suo conto e sulla gravidanza che ha generato grande scalpore. Infatti, sarebbe stato rivelato il se**o del bebè che la bella cantante porta in grembo e per il quale sarebbe stato organizzato questo weekend un simpatico gender reveal in famiglia.

Anna Tatangelo e la gravidanza

“Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona”. Erano state queste solamente pochi giorni fa, le parole di Anna Tatangelo per rivelare al mondo intero di essere in dolce attesa. La cantante aveva sorpreso tutti con un annuncio molto dolce relativamente alla gravidanza che sta portando avanti.

In quegli stessi momenti si era sollevato anche qualche dubbio sulla paternità che dovrebbe essere del compagno della bella Anna, Giacomo Buttaroni. Al momento, però, i due non si sono ancora mostrati insieme né hanno rilasciato interviste o dichiarazioni di coppia.

La segnalazione sul gender reveal

Ad ogni modo, proprio sulla gravidanza sono arrivate adesso delle possibili novità. Per la verità una segnalazione è giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano che l’ha riportata come sempre sulle sue stories Instagram. Secondo questa voce, la Tatangelo avrebbe organizzato nel weekend una vero e proprio gender reveal dove sarebbe uscito il se**o del bebè in arrivo. Si tratterebbe di una femmina. La fonte di questa segnalazione ha fatto riferimento alla sorella della cantante: “Anna aspetta una femmina, fonte certissima, la sorella Silvia conferma”. Sarà davvero così? Molto probabile che presto l’artista possa uscire allo scoperto facendo chiarezza un po’ su tutto. Non resta che attendere.