L’abbiamo vista nell’ultima edizione del Grande Fratello e Shaila Gatta è in qualche modo tornata anche in vista della prossima stagione.

Il nome di Shaila Gatta continua ad essere al centro di tantissimi rumors anche dopo la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello e il noto flirt con Lorenzo Spolverato, ormai messo alle spalle. La ragazza, protagonista di una presunta nuova relazione, è in qualche modo “tornata” in chiave GF vestendo dei panni inediti.

Shaila Gatta, le voci su un altro programma dopo il GF

Dopo la fine del Grande Fratello, Shaila Gatta non ha mai smesso di essere protagonista delle notizie legate al mondo dello spettacolo e alla cronaca rosa. Non solo per la relazione, ora conclusa, con Lorenzo Spolverato, ma anche per tutti i rumors che la vorrebbero pronta a prendere parte ad un altro noto programma del piccolo schermo.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

Pare, infatti, che la Gatta possa approdare a Tale e Quale Show, trasmissione di Rai 1. L’indiscrezione era stata riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano anche se, va detto, dopo l’uscita della voce non vi erano state conferme da parte dei diretti interessati.

Il “ritorno” al Grande Fratello: ecco come

Ad ogni modo, per adesso, la Gatta è tornata a far parlare per una sorta di “ritorno” al GF. In che modo? La ragazza ha pubblicizzato e invitato i suoi seguaci a tentare i casting per prendere parte alla prossima edizione del reality. Tramite alcune stories social, infatti, l’ex Velina ha detto: “Attenzione! Domandona importante. Vi siete mai chiesti: ma io come ci starei nella Casa del Grande Fratello? Perché ragazzi, nulla è impossibile e perché non provare?”.

Shaila ha quindi invitato tutti ad iscriversi ai casting del reality: “[…] iscrivetevi ai casting e carpe diem. Cogli l’attimo, perché la vita va presa al volo. E crederci sempre. Mi raccomando, non mollate […]”. Insomma, un modo molto interessante per la ragazza di continuare ad essere sempre sulla cresta dell’onda.