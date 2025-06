Momenti di tensione a L’Isola dei Famosi 2025 dove dopo la semifinale, i naufraghi hanno dovuto fare i conti con un improvviso temporale.

Dopo l’imbarazzante incidente con i bisogni avvenuto nei giorni scorsi, i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2025 hanno dovuto fare i conti con un altro episodio, ben diverso e ben più spaventoso. Nella notte, nelle ore successive alla semifinale trasmessa su Canale 5, infatti, ecco un improvviso temporale aver colpito la spiaggia in Honduras e aver causato non poca apprensione tra i concorrenti.

Isola dei Famosi, temporale improvviso nella notte

I telespettatori e seguaci social de L’Isola dei Famosi 2025 hanno potuto assistere live a quanto accaduto nella notte in Honduras. Infatti, dopo la messa in onda della semifinale su Canale 5, ecco che i naufraghi si sono trovati a fare i conti con un improvviso temporale che li ha colpiti mentre stavano dormendo, causando non pochi disagi.

I naufraghi dell’Isola sono stati svegliati da un forte temporale che ha distrutto le capanne. Stando ai video pubblicati dai canali social del programma, è stato possibile comprendere come la paura da parte dei concorrenti sia stata parecchia a causa del nubifragio che ha provocato diversi disagi e danni.

La paura dei naufraghi e le conseguenze

“Ci ha colto di sorpresa”, è stato il commento del gruppo in Honduras. Adinolfi ha scherzato: “30 giorni di 60 gradi all’ombra, e 10 minuti di tormenta notturna. Stanotte mi ha preso nel sonno, una secchiata d’acqua gelida addosso”.

Molto più spaventata è sembrata Teresanna Pugliese che ha spiegato come la sua capanna abbia subito dei gravi danni: “La mia capanna è stata distrutta, ero immersa dall’acqua. Le stuoie bagnate, i sacchi bagnati, noi bagnati”. A far resistere tutti i ragazzi sulla spiaggia il fatto che il fuoco sia stato in qualche modo salvato. Un piccolo sollievo a fronte di una situazione delicata.