La battaglia, fin qui vinta, con il brutto male e la forza arrivata anche dal suo compagno: Carolina Marconi ha raccontato alcune tappe della sua lotta.

Nei giorni scorsi Carolina Marconi ha annunciato in modo molto bello che anche l‘ultimo controllo in merito alla sua battaglia contro il tumore è andato bene. Oggi, invece, a ‘La Volta Buona’, nel salotto di Rai 1, la donna ha voluto aggiungere alcuni dettagli legati anche alla vicinanza e al supporto avuto da parte del suo compagno, Alessandro.

Carolina Marconi e la lotta con il tumore

Intervenuta nel pomeriggio di Rai 1 a ‘La Volta Buona’, Carolina Marconi ha confermato che la sua battaglia contro il tumore stia andando bene e che anche l’ultimo controllo sia stato assolutamente positivo. “Ho fatto questo controllo che è andato benissimo. Ogni anno, noi siamo controllati ogni 6 mesi”, ha detto la donna.

Carolina Marconi – www.donnaglamour.it

“Trattieni proprio il respiro prima di sapere. Non ce la fai. E quando senti il tuo dottore che ti dice ‘sei guarita’… Sei guarita nel senso che anche questo anno, il terzo anno, che tutto va bene… (deve completare 5 anni), per me è un dono”, ha aggiunto la Marconi a ‘La Volta Buona‘.

La vicinanza di Alessandro

A giocare un ruolo chiave in questo percorso di guarigione e battaglia è stato il suo compagno Alessandro: “Quando ti viene diagnosticato un tumore non è facile. È stato più difficile per lui vedermi cambiare”, ha detto Carolina. “Ogni tanto si nascondeva e piangeva. Eppure si è sempre fatto vedere sorridente”, ha aggiunto specificando pure che come coppia abbiano affrontando un “percorso con una psicologa”.

In trasmissione è stato poi trasmesso proprio un messaggio del suo Alessandro nel quale ha ribadito il grande sentimento che li lega: “Sei una donna eccezionale. Sono stati anni difficili, ma siamo sempre rimasti uniti. Provo una stima immensa e un amore troppo grande per te”.