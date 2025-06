L’ex Velina Elena Barolo è tornata single dopo 13 anni e ha fatto anche chiarezza sul suo vero rapporto con Antonino Spinalbese.

Interessata dai rumors di gossip in merito ad un presunto flirt con Antonino Spinalbese, Elena Barolo ha avuto modo di chiarire anche questo aspetto a ‘La Volta Buona’, nel pomeriggio di Rai 1. L’ex Velina ha precisato di essere tornata single dopo 13 anni e ha svelato anche i motivi che l’hanno portata a questa decisione dopo tanto tempo.

Elena Barolo è tornata single

Intervenuta a ‘La Volta Buona’, programma di Rai 1 con Caterina Balivo, Elena Barolo ha raccontato a tutti di essere tornata single dopo tantissimo tempo. “Sono single, dopo 13 anni… Però posso dire una cosa: dopo 13 anni voglio stare un po’ single perché ce ne ho veramente du pa**e. Dopo 13 anni… L’amore finisce, può finire”, ha svelato l’ex Velina.

Elena Barolo – www.donnaglamour.it

“Anche le cose belle finiscono e anche questa purtroppo è finita. Io e Alessandro siamo amici adesso. Chi ha preso questa decisione? Io. Si sa, le donne sono 9 volte su 10 quelle che prendono le decisioni”, ha aggiunto. E ancora: “Diciamo che è successo: come una candelina che finisce. Piano piano si è consumata. Evidentemente doveva durare 13 anni e alla fine… ho sentito che era così. Stando all’interno di quella casa (The Couple ndr). Non mi mancava? Evidentemente non così tanto e forse neanche io a lui”. “Se ho sofferto? Certo, però, è stata una scelta presa da entrambi anche se io ho preso quella finale”.

Il rapporto con Spinalbese

Nel corso della chiacchierata con la Balivo, la donna ha raccontato anche quella che sarebbe la sua verità in merito al presuntoi flirt con Antonino Spinalbese: “Siamo molto amici. Nella casa (di The Couple ndr) abbiamo fatto un bel gruppo. È solo un’amicizia, guarda come mi fa bene i capelli. Poi certo è un figo, che gli vuoi dire”. E sugli avvistamenti insieme: “Ci vediamo in gruppo, tutti insieme”, ha dichiarato la Barolo.