Cosa c’è davvero tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio? La ragazza ha rotto il silenzio parlando del rapporto con il conduttore.

La vita privata di Stefano De Martino continua ad essere al centro dei rumors, in particolare il rapporto con alcune donne speciali della sua vita con cui, anche di recente, è stato paparazzato. In questo senso il nome di Gilda Ambrosio è tornato prepotentemente alla ribalta con il settimanale Oggi che ha riportato alcune dichiarazioni della ragazza sul rapporto con il conduttore.

Stefano De Martino e le paparazzate recenti

Sono ormai mesi che Stefano De Martino si trova al centro di indiscrezioni, rumors e tanto altro relativamente alla sua vita privata. Il conduttore di Affari Tuoi sembra essere circondato da bellissime donne e la domanda che tutti si fanno ogni volta è sempre la stessa: saranno solo amiche o tra loro c’è qualcosa di più?

Stefano de Martino – www.donnaglamour.it

In questo senso, le ultime paparazzate del conduttore hanno fatto molto parlare. Tra le ragazze spesso chiamate in causa c’è stata Gilda Ambrosio che con il buon Stefano ha sempre avuto un rapporto di amicizia. Eppure, in molti, sostengono che tra loro ci sia qualcosa di più.

Gilda Ambrosio e il rapporto con il conduttore

Il settimanale Oggi, proprio a proposito del feeling speciale tra Gilda e Stefano ha riportato alcuni virgolettati attribuiti alla ragazza che ha fatto chiarezza sul rapporto con il conduttore di Affari Tuoi. “A Stefano voglio un bene infinito. È una delle persone più importanti della mia vita”, le parole della ragazza. Il media ha poi spiegato che nelle scorse giornate proprio De Martino e la Ambrosio, come spesso è accaduto di recente, sono partiti da Roma per andare in Sardegna, a Porto Cervo. Con loro anche Santiago, il figlio del presentatore avuto con Belen, e presumibilmente altri amici. Insomma, fino a prova contraria la “storia” dell’amicizia, regge.