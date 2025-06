Thais Wiggers: “Dopo Mammucari è stato difficile ricominciare, ecco perché”

L’ex Velina Thais Wiggers ha raccontato in tv alcuni retroscena importanti sulla sua vita con particolare focus al tema amore e relazioni.

In passato aveva affrontato alcuni temi molto forti legati alla sua relazione con Teo Mammucari, ora, senza astio o altra tensione, Thais Wiggers è tornata a parlare delle sue relazioni passate compresa quella con il comico e conduttore. L’ex Velina è intervenuta a ‘La Volta Buona’ nel salotto di Caterina Balivo nel pomeriggio su Rai 1.

Thais Wiggers “sfortunata in amore”

Fin da subito Thais Wiggers ha preciso dalla Balivo la cosa più importante in tema amore e famiglia: sua figlia. L’ex Velina ha sottolineato: “La mia priorità è mia figlia. Lei è la mia più grande riuscita”, ha detto. In generale, però, la bellissima brasiliana ha spiegato di sentirsi un po’ “sfortunata in amore” ma anche di aver imparato qualcosa dal passato.

Thais Wiggers – www.donnaglamour.it

“In amore sono stata sfortunata“, ha detto la donna considerando anche la recente relazione avuta che, a quanto pare, sarebbe terminata. “Mancavano le basi per costruire un futuro insieme, e io non volevo perdere altro tempo”, ha rivelato l’ex Velina.

Il ricordo della relazione con Mammucari

A precise domande della padrona di casa de ‘La Volta Buona‘, poi, Thais ha risposto con grande sincerità. In particolare in riferimento alla storia con Mammucari, sicuramente la più importante della sua vita. “Con lui ero molto giovane. Ho dato tutto il mio cuore, è stata una storia importante. Ma quando finisce un amore così, è difficile ricominciare. Cerchi di andare avanti, sì, ma allo stesso tempo ti proteggi”, ha ammesso.

La donna ha spiegato che dopo quella storia abbia avuto qualche problema a lanciarsi subito con un uomo e, di conseguenza, di essere stata spesso molto riflessiva: “Da quella relazione ho imparato ad avere paura (ride ndr). A non fidarmi, ad avere paura di buttarmi. Ho vissuto altre relazioni, poi ho avuto una storia lunga 8 anni ma…”, ha detto.