A margine del funerale di Alvaro Vitali, la sorella ha usato parole non troppo carine verso la moglie, ormai ex, dell’attore.

La morte di Alvaro Vitali ha scosso tutto il mondo dello spettacolo e del cinema italiano. La dipartita dell’uomo, avvenuta improvvisamente, è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Oggi, in occasione dei funerali, la sorella dell’attore ha rilasciato alcune parole a Fanpage sottolineando come il matrimonio con Stefania Corona, ormai ex moglie del compianto attore, abbia influito in negativo nei rapporti tra l’uomo e la famiglia.

Alvaro Vitali, le parole della sorella al funerale

All’uscita dalla chiesa di San Pancrazio a Roma dove si sono svolti i funerali di Alvaro Vitali, Fanpage è riuscita ad intervista la sorella dell’attore che ha rilasciato alcune interessanti dichiarazione per ricordare il compianto attore. La donna ha spiegato di aver visto Alvaro a marzo ad un compleanno: “A marzo siamo stati a un compleanno, siamo stati felici, siamo stati una giornata insieme e poi è successo quello che è successo”.

Alvaro Vitali in posa su sfondo bianco – www.donnaglamour.it

La sorella dell’attore ha poi aggiunto una frase che ha fatto ben capire come il rapporto con la moglie, ormai ex, Stefania Corona, abbia influito nelle comunicazioni nel corso del tempo tra lui e il resto della famiglia: “Le strade si sono divise perché un po’ è la moglie che ce l’ha portato via, sinceramente. Prima era uno come noi e prima c’aveva il successo. Ha trovato l’amore della sua vita e ci ha allontanato a tutti”.

I rapporti con la famiglia negli ultimi tempi

Le dichiarazioni della sorella di Vitali sono sembrate cariche di amarezza anche considerando il bellissimo feeling che a quanto pare l’attore aveva con tutti i suoi parenti, almeno fino a quando nob ha conosciuto la Corona. In questo senso, la sorella dell’attore ha aggiunto un’altra specie di stoccata verso la Corona: “Lui adesso stava male e lei ora lo voleva lasciare“. Sulla sua relazione e sugli ultimi anni, poi, ecco un altro commento non esattamente positivo: “Siamo stati felici per lui, poi dopo mi dispiace che gli ultimi anni… ma è stata una loro scelta non nostra”, ha detto la donna con un certo fastidio e un pizzico di amarezza.