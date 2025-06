Una giornata molto importante per Simona Ventura e Giovanni Terzi: la conduttrice ha dedicato un pensiero magico, e doppio, al marito.

Protagonista come opinionista a L’Isola dei Famosi 2025 con tanto di recente lite in studio, Simona Ventura ha fatto parlare in queste ore per una doppia dedica speciale al marito Giovanni Terzi. Per i due, ma soprattutto per l’uomo, infatti, la giornata odierna è decisamente importante e li ha portati a vivere tante emozione insieme.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, doppio momento speciale

Simona Ventura ha festeggiato sui social il compleanno del marito Giovanni Terzi. Infatti, in data odierna, giovedì 26 giugno, l’uomo ha “portato a casa” ben 61 anni. Per l’occasione la conduttrice ha deciso di fare per lui una bellissima doppia dedica con tanto di carrellata di foto della loro vita insieme. La scelta non è stata casuale.

Simona Ventura – www.donnaglamour.it

Infatti, oltre ad essere il compleanno di Terzi, la giornata odierna rappresente anche un traguardo importante di coppia. Si tratta, infatti, del giorno dell’anniversario del loro matrimonio. In questo senso la dedica di Super Simo ha acquisito ancora più valore e significato.

La dedica sui social e le foto

“Amore… è passato un anno dalla festa del nostro matrimonio“, ha esordito la Ventura nel suo post con tanto di foto inedite della loro vita insieme dal giorno delle nozze. “Avevamo scelto proprio questo giorno per celebrare con i nostri amici di Milano, ma questa data è magica soprattutto per il tuo compleanno! Grazie per l’amore e il supporto che mi dai ogni giorno, e per quel “nido” fatto di fatica, cuore, passione e sentimento che costruiamo insieme, giorno dopo giorno. Buon compleanno, amore mio. Ti amo immensamente”, ha concluso Super Simo raccogliendo tantissimi messaggi d’affetto da parte di amici, colleghi o anche semplicemente seguaci che si sono sentiti, almeno in parte, coinvolti da questo momento magico della coppia.