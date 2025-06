Intervenuta in tv a ‘La Volta Buona’, Beatrice Luzzi ha parlato del suo rapporto con lo spettacolo e anche con Alfonso Signorini.

Mentre proseguono le voci sul suo futuro in tv, forse non più come opinionista al Grande Fratello, Beatrice Luzzi è stata protagonista a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 affrontando diversi argomenti legati alla sua vita professionale e privata. Importanti i passaggi sulla carriera da attrice, la popolarità raggiunta ma anche il presunto rapporto teso con Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi e il rapporto con Signorini

Chiamata spesso in causa per un presunto feeling perduto con Alfonso Signorini con il quale si era vociferato fosse addirittura avvenuto in acceso confronto, Beatrice Luzzi ha subito voluto chiarire la realtà dei fatti: “Con me è stato molto empatico, poi delle volte pure tagliente”, ha detto la Rossa ammettendo un odi et amo.

E ancora sempre sul rapporto con il conduttore del GF: “Lui è a 360 gradi, un uomo di intrattenimento a tutto tondo. Io volevo pure sposarlo ma lui non ha voluto”. In questo senso, nel gioco del tritacarte, la Luzzi ha scelto di salvare proprio il conduttore rispetto alla ex collega opinionista, Cesara Buonamici.

La popolarità con le soap

Ma nel corso della puntata de ‘La Volta Buona‘, la Luzzi ha parlato anche della sua carriera e del rapporto con la popolarità. In questo senso, facendo presente un vecchio sondaggio di Repubblica sul suo conto che la vedeva seconda solo a Pippo Baudo, la donna ha detto: “Io seconda solo a Pippo Baudo? Sì, una cosa assurda. […]. Ho avuto un po’ la sindrome dell’impostore. In un anno sono diventata molto popolare, erano altri tempi. Ci guardavano 5 milioni e mezzo di persone al giorno. Poi, in una soap, sei veramente una di famiglia. Avevo una popolarità veramente diffusa. Mi sono sentita inadeguata, che non lo meritavo […]”.

A quel punto, presa da questo momento, la Luzzi ha detto: “Cosa ho fatto? Ho chiuso il contratto e sono tornata a casa. Ho iniziato a fare documentari, monologhi di impegno civile. Se ho fatto bene? Sì”.