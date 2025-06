Alessandro Preziosi “in love”: sorpreso con una nuova presunta fiamma

Vita privata movimentata per l’attore Alessandro Preziosi che sarebbe stato sorpreso dai paparazzi in compagnia di una nuova “fiamma”.

La sua intervista recente a Belve aveva fatto parlare sia dal punto di vista professionale che privato. Ora, Alessandro Preziosi è tornato protagonista per questioni legate alla cronaca rosa. L’attore, infatti, è stato paparazzato dal settimanale Oggi in compagnia di una donna che potrebbe essere la sua nuova “fiamma”, come precisato dal media stesso.

Alessandro Preziosi e la vita privata

Già dopo l’intervista a Belve rilasciata da Alessandro Preziosi era stato abbastanza chiaro come la vita privata dell’attore, specie dal punto di vista sentimentale, fosse in una situazione particolare. L’uomo aveva parlato di una situazione “in transito” che aveva lasciato aperte ogni possibilità in merito ad una fidanzata o compagna.

Dalle informazioni sulla vita privata dell’attore sapevamo fosse fidanzato con Delfina Delletrez Fendi. Eppure, adesso, le cose potrebbero essere andate in modo diverso. Infatti, Preziosi sarebbe stato paparazzato da Oggi in compagnia di un’altra dama.

La presunta nuova fiamma

Il settimanale, nel numero uscito giovedì 26 giugno 2025, ha pubblicato le fotografie, scattate nell’isola di Salina, dell’attore con quella che è appunto stata definita “la sua nuova fiamma”. Stando alla ricostruzione del media, “dopo la cerimonia per il conferimento di un premio dedicato a Massimo Troisi, l’attore passa la serata con un’amica misteriosa, che si dice sia una giovane imprenditrice nel mondo del beauty”. Al momento non si hanno altre informazioni relativemante alla donna e anche al rapporto con l’attore ma la foto di un bacio farebbe pensare ad un feeling importante tra i due. Anche in questo caso, però, bisogna usare tutti i condizionali del caso ma è possibile che Preziosi abbia a tutti gli effetti una nuova compagna. Staremo a vedere se il diretto interessato vorrà dire qualcosa a proposito o lascerà che la notizia sul suo conto perda d’interesse col tempo.