Il mondo del cinema e della musica piange la scomparsa di Lalo Schifrin, morto all’età di 93 anni in un ospedale di Los Angeles. Compositore, direttore d’orchestra e pianista argentino, naturalizzato statunitense, Schifrin è noto soprattutto per aver composto il celebre tema di Mission: Impossible, brano entrato nella storia del cinema e nella cultura popolare grazie al suo inconfondibile ritmo in 5/4. Ma scopriamo tutti i dettagli della brillante carriera del compositore.

Nato il 21 giugno 1932 a Buenos Aires, Lalo Schifrin ha mostrato fin da piccolo un talento eccezionale per la musica. Dopo gli studi classici, l’incontro con il trombettista jazz Dizzy Gillespie fu decisivo: la suite “Gillespiana” lo proiettò sulla scena internazionale, aprendo le porte di Hollywood.

Qui Schifrin ha rivoluzionato il modo di comporre per il grande e piccolo schermo, fondendo jazz, sinfonica e ritmi latini in un linguaggio musicale assolutamente originale.

Nel corso della sua carriera, Lalo Schifrin ha firmato oltre cento colonne sonore, diventando una figura di riferimento per intere generazioni di registi.

Il tema di Mission: Impossible, scritto in tempo 5/4, non è solo riconoscibile, ma anche tecnicamente ingegnoso. Schifrin dichiarò che il ritmo sincopato rappresenta il codice Morse per “M.I.” (Mission: Impossible), con due battiti lunghi seguiti da due brevi.

Oltre a Mission: Impossible, tra le sue opere più celebri figurano le musiche di Bullitt, Dirty Harry, Enter the Dragon, Cool Hand Luke e numerose serie TV cult come Starsky & Hutch, Mannix e Medical Center.

Nel 2018, l’Academy gli ha conferito l’Oscar alla carriera per l’impatto rivoluzionario delle sue composizioni. In vita, ha vinto quattro Grammy e ricevuto sei nomination agli Oscar.

L’Academy ha voluto ricordare il celebre compositore con un post social ricco di stima e affetto.

The countdown begins. The fuse lights. The music hits and suddenly, you’re in it. That was the genius of Lalo Schifrin.



With six Academy Award nominations and iconic scores for MISSION: IMPOSSIBLE, THE FOX, BULLITT, AND THE STING II, Schifrin didn’t just write music, he built… pic.twitter.com/uA0KfeVmaT