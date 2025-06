Tensioni a Paperissima Sprint tra Moreira e Brumotti: cosa sta accadendo dietro le quinte dello show Mediaset.

Paperissima Sprint, lo storico programma estivo di Canale 5, si trova al centro di indiscrezioni che parlano di un clima poco sereno dietro le quinte. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, il giornalista Alberto Dandolo ha rivelato una crescente tensione tra i due conduttori principali dello show, Juliana Moreira e Vittorio Brumotti. Le divergenze, che si sarebbero sviluppate fuori dall’occhio delle telecamere, potrebbero presto influire sulla conduzione e sull’equilibrio dello show, già messo alla prova dagli ascolti non brillanti. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Juliana Moreira chiede più spazio a Paperissima Sprint

Al centro delle tensioni vi sarebbe una richiesta specifica di Juliana Moreira: la conduttrice vorrebbe maggiore spazio sullo schermo durante la trasmissione.

Secondo quanto riportato da Oggi, Moreira avrebbe manifestato malcontento per una gestione non equa del tempo in video, ritenendo che Brumotti goda di una presenza più rilevante. Questa situazione avrebbe generato attriti nel backstage e malumori tra gli addetti ai lavori.

Vittorio Brumotti

Non è ancora chiaro se la produzione di Paperissima Sprint prenderà provvedimenti per riequilibrare la scaletta o se tutto resterà invariato. La posizione ufficiale di Mediaset non è stata ancora resa pubblica.

Ascolti in calo e concorrenza con Affari Tuoi

A peggiorare le tensioni interne ci sono gli ascolti di Paperissima Sprint che non decollano. L’ultima puntata ha registrato circa 1,8 milioni di telespettatori, pari a uno share poco sopra l’11%. Numeri nettamente inferiori rispetto al competitor diretto Affari Tuoi, che con Stefano De Martino ha raggiunto i 4,6 milioni di spettatori e oltre il 28% di share.

Tuttavia, con la fine imminente della stagione di Affari Tuoi e l’arrivo di Techetechetè su Rai Uno, la competizione nell’access prime time estivo potrebbe farsi meno schiacciante. Questo cambiamento potrebbe offrire a Paperissima Sprint un’occasione per riconquistare il pubblico, magari anche attraverso un riassetto interno che dia nuova armonia alla coppia Moreira-Brumotti.