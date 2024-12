L’ex Velina Thais Wiggers punge Teo Mammucari con cui condivide una figlia dopo un amore durato anni. Le parole.

Gli aveva già lanciato una frecciatina subito dopo la sua intervista a Belve, ma adesso, a Verissimo, Thais Wiggers torna alla carica su Teo Mammucari. L’ex Velina è stata innamorata e fidanzata con il comico e conduttore per diversi anni e con lui condivide anche una figlia. Il loro rapporto, però, è terminato anche per mancanza di dialogo a causa del carattere dell’uomo. Un carattere che la sua intervista dalla Fagnani avrebbe messo in evidenza una volta per tutte…

Thais e il rapporto con Teo Mammucari

Intervistata da Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin, Thais Wiggers ha raccontato un po’ la sua storia con Teo Mammucari. Una relazione che, a detta sua, è sempre stata un po’ ‘turbolenta’ anche per via della mancanza di dialogo.

Thais Souza Wiggers

“Noi siamo stati innamorati, molto. Siamo due persone di carattere forte, quindi c’è stata grande passione e non ci sono state mezze misure. Ma è stata anche una storia turbolenta“, ha ammesso l’ex Velina. “Poi la storia è finita, seppure l’amore c’era ancora. La bambina aveva un anno e mezzo. L’amore non era finito ma dovevamo dividere le nostre strade per il bene di nostra figlia, perché non stavamo più bene insieme“.

La frecciata

Facendo riferimento ad alcune vecchie parole di Mammucari sulla figlia: “Non sono d’accordo con le sue parole, perché dalle sue parole si percepiscono comportamenti miei falsi. Potrei portare il fascicolo dell’avvocato, ma non è questa la sede. Da questo suo monologo (a Le Iene ndr) io vengo dipinta come la cattiva, invece non sono così. Non è quello che ho fatto come mamma”, ha rincarato la dose Thais a Verissimo.

“Sono sempre stata molto zen perché io so come stanno le cose, lo sa anche mia figlia. È una distorsione dei fatti e di ciò che abbiamo vissuto. Ovviamente ho potuto portarla con la firma del papà, non l’ho certo rapita. Teo è il padre di mia figlia, ha fatto anche del bene, ma la nostra è difficile e travagliata”.

Infine facendo riferimento all’intervista a Belve: “Finalmente conoscete anche voi la persona con cui provo a dialogare da 18 anni”. “Se mia figlia ha un rapporto con Teo? Chiedetelo a lui…”, ha concluso la donna.