“Lasciata in autogrill”: caos Fedez, spunta il retroscena con l’assistente

Ci sarebbero novità su quanto accaduto nelle scorse ore a Fedez e alla sua storica assistente. I fatti prima dell’apparizione a Sarà Sanremo.

Ha fatto molto parlare l’apparizione a Sarà Sanremo di Fedez su Rai 1 per presentare il brano in gara alla prossima kermesse musicale. Il rapper era apparso strano e per alcuni “confuso“. Al netto del chiarimento dato dal diretto interessato, pare che prima di andare sul palco sia accaduto qualcosa di particolarmente duro per lui che ha coinvolto anche la sua storica assistente. A rivelare tutto Gabriele Parpiglia.

Fedez, la lite con l’assistente

Cosa è accaduto davvero a Fedez a Sarà Sanremo? In realtà, a quanto pare, la domanda è cosa è successo prima di andare in tv? A rivelare il retroscena legato al rapper è stato Gabriele Parpiglia che ha ricostruito i momenti precedenti alla diretta su Rai 1 con Carlo Conti.

Fedez

Secondo il giornalista ed esperto di gossip, che ha condiviso il retroscena anche in un post su Instagram, il rapper avrebbe litigato con la sua assistente, Eleonora Sesana. “I due hanno avuto un brusco litigio prima e dopo la presentazione sul palco di Fedez con Conti. Un litigio finito malissimo perché all’andata verso Sanremo Fedez ha lasciato Eleonora in autogrill, da sola, ed è andato via. Tutto questo dopo un lungo litigio furioso”.

Le scuse

Parpiglia ha poi continuato a raccontare quanto sarebbe accaduto tra i due. “Ci limitiamo a dare la notizia senza giudizi, senza aggiungere alcun commento”, ha detto ancora. “C’è da dire che la ragazza più volte si è allontanata dal rapper, ma lui poi ha chiesto scusa e lei è tornata per l’ennesima volta a lavorare per lui. Questa volta come andrà a finire? E quale sarà stato il motivo per una reazione così brusca e brutta, in un periodo in cui si parla di sicurezza e protezione per le donne? Sappiamo che questa notizia non può esser smentita e sappiamo che le polemiche le ‘leggiamo’ già dietro l’angolo”.

Staremo a vedere se Fedez risponderà o meno a tutto questo.