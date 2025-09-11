Francesco Paolantoni torna a mostrarsi in video dopo il ricovero: l’annuncio di Stefano De Martino fa impazzire i fan.

Dopo giorni di apprensione, Stefano De Martino ha dato ai fan nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Francesco Paolantoni. Il celebre attore napoletano era ricoverato in ospedale per un’intossicazione alimentare, e aveva persino incontrato un suo collega, l’attore Patrizio Rispo. A distanza di qualche giorno dall’annuncio del ricovero, ora Paolantoni torna sui social con un messaggio condiviso dal conduttore di Affari Tuoi. Scopriamo come sta.

Il video di Stefano De Martino

Un simpatico filmato è apparso nelle storie Instagram di Stefano De Martino e ha subito catturato l’attenzione.

Nelle immagini si vede Paolantoni scherzare e improvvisarsi bodybuilder, mostrando i muscoli come se fosse sul palco di una competizione.

Francesco Paolantoni

L’attore ha accompagnato il gesto con battute che confermano la sua voglia di tornare a divertirsi e a far divertire. “Francesco Paolantoni è vivo” ha dichiarato con tono ironico De Martino, a sottolineare che l’amico e collega si è lasciato alle spalle i giorni difficili.

Dietro le quinte, la cornice sembra essere quella dei camerini Rai di Napoli, dove sono in corso le registrazioni di “Stasera tutto è possibile“. Un contesto che conferma la volontà di Paolantoni di riprendere subito le attività lavorative, nonostante il problema di salute che lo ha colpito negli ultimi giorni.

Dal ricovero al ritorno in scena

Solo pochi giorni fa la notizia del ricovero aveva fatto preoccupare i fan. Paolantoni era stato colpito da un’intossicazione alimentare associata a diverticolite e aveva trascorso alcuni giorni in ospedale.

Nello stesso periodo, anche Patrizio Rispo, noto al pubblico come Raffaele di “Un posto al sole”, si trovava in ospedale a causa di un incidente stradale.

Con il suo carattere istrionico, Paolantoni aveva già commentato la vicenda con ironia: “Sono quel tipo un po’ particolare, un po’ pazzo. Non sto bene? Mi ricovero“. Una battuta che ben racconta la sua capacità di alleggerire anche i momenti più complessi, trasformandoli in un’occasione di sorriso.

Oggi, con il video dai camerini Rai, l’attore dimostra non solo di stare meglio, ma anche di essere pronto a tornare al centro della scena.