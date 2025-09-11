Barbara D’Urso e lo “sgarbo” a Mediaset: la conduttrice Milly Carlucci fa chiarezza

Milly Carlucci difende Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle e risponde alle critiche sul presunto sgarbo a Mediaset.

Da quando è stato annunciato non si parla d’altro: Barbara D’Urso è una concorrente di Ballando con le stelle dopo anni lontana dalla televisione. Dopo la brusca uscita di scena da Mediaset, il ritorno sul piccolo schermo della conduttrice televisiva ha attirato l’attenzione, tanto da portare qualcuno a pensare che Milly Carlucci abbia voluto fare uno sgarbo a Mediaset, includendola nel cast della prossima edizione del suo programma. A rompere il silenzio e chiarire la situazione è la stessa conduttrice di Ballando. Scopriamo che cosa ha detto.

Milly Carlucci su Barbara d’Urso a Ballando

Quest’anno Ballando con le Stelle vedrà tra i protagonisti Barbara d’Urso, che dopo l’addio a Mediaset ha deciso di affrontare questa nuova sfida televisiva. Milly Carlucci non ha nascosto la sua soddisfazione per averla finalmente convinta a entrare nel cast.

“Erano anni che cercavo di convincerla – ha dichiarato – è un personaggio molto importante oltre che una persona di valore: non fai una vita nello spettacolo se non lo sei. Arriva da noi con la sua scia di tanti anni di professionalità“.

Milly Carlucci e Paolo Belli – www.donnaglamour.it

La conduttrice ha sottolineato anche l’ammirazione per il coraggio mostrato da Barbara: “Fare il concorrente è complicato se sei abituato a tirare i fili della macchina: trovo sia un atto di enorme fiducia nei confronti di un programma e della Rai”. Parole che evidenziano non solo la stima professionale, ma anche il rispetto personale che Milly nutre nei confronti della collega.

La risposta sul presunto sgarbo a Mediaset

Negli ultimi giorni, diverse voci hanno alimentato il sospetto che la scelta della Rai potesse essere interpretata come uno sgarbo a Mediaset, considerando la lunga carriera di Barbara d’Urso all’interno della rete che oggi è di Pier Silvio Berlusconi.

Milly Carlucci, però, ha voluto chiarire definitivamente la questione: “Lo sgarbo sarebbe stato chiamare un personaggio sotto contratto Mediaset, non certo una professionista libera da impegni contrattuali“. Una risposta netta che chiude le polemiche e restituisce alla decisione il giusto peso artistico.

Ora resta solo da scoprire come Barbara d’Urso si muoverà sulla pista da ballo e se riuscirà a conquistare il pubblico di Ballando con le Stelle.