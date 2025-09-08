Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni ricoverati a Napoli nello stesso ospedale: i video virali divertono i fan. Cos’è successo ai due attori.

Un incontro imprevisto ha trasformato una domenica difficile in un momento di leggerezza e complicità. Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, amici e protagonisti amatissimi della scena televisiva italiana, si sono ritrovati per caso nello stesso ospedale di Napoli. Due ricoveri diversi, uno legato a un incidente e l’altro a un malessere improvviso, hanno portato i due attori a condividere una stanza, regalando al pubblico una serie di video che in poche ore hanno fatto il giro del web.

L’incontro in corsia

Patrizio Rispo, storico interprete di Un Posto al Sole, era stato portato in pronto soccorso dopo un tamponamento stradale.

L’incidente gli ha provocato un colpo della strega e una ferita vicino all’occhio, per la quale sono stati necessari due punti di sutura.

Nello stesso reparto si trovava già Francesco Paolantoni, ricoverato per una diverticolite complicata da una forte intossicazione alimentare.

Quando i due si sono riconosciuti, la sorpresa è stata immediata e non è mancata la voglia di scherzare. “Ad una certa età gli amici non li trovi al mare… ma in ospedale” ha detto Rispo in un video girato dal suo letto, puntando la telecamera sull’amico.

I video virali e le reazioni dei fan

Da subito i social si sono riempiti delle immagini provenienti dalla stanza d’ospedale. Paolantoni, con ironia, ha spiegato la sua condizione medica con un sondino nasogastrico, scherzando: “Una intossicazione alimentare mista a una sub-occlusione: ed eccomi qui“.

Poi, con un lungo “mammaaaaaaaaa“, ha strappato una risata agli spettatori. Rispo, dal canto suo, ha mostrato il volto tumefatto con sarcasmo: “Domenica in ospedale… nulla di grave, solo piccoli acciacchi“.

Per fortuna, le condizioni di entrambi non destano particolari preoccupazioni. Rispo ha rassicurato i suoi follower specificando che si tratta solo di qualche punto di sutura e di dolori alla schiena, mentre Paolantoni ha confermato che le cure stanno funzionando e che presto potrà lasciare l’ospedale.