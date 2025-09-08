Terribile lutto colpisce il mondo della musica: addio a Rick Davies, fondatore dei Supertramp. Ha perso la battaglia contro la malattia.

È morto Rick Davies, tastierista, cantante e anima dei Supertramp. La notizia, diffusa con un comunicato ufficiale della band, ha lasciato sgomento il mondo della musica. L’artista, che per oltre cinquant’anni ha segnato la storia del rock progressivo e pop internazionale, si è spento a Long Island all’età di 81 anni dopo aver combattuto una lunga e dolorosa battaglia contro il mieloma multiplo. La stessa malattia, diagnosticata nel 2015, che oggi colpisce anche il pianista italiano Giovanni Allevi.

Chi era Rick Davies

Richard Davies era nato a Swindon, in Inghilterra, il 22 luglio 1944. La sua passione per la musica esplose da bambino, quando rimase affascinato dall’energia del batterista Gene Krupa. Dopo un inizio alla batteria, scoprì il pianoforte e se ne innamorò, sviluppando uno stile originale che univa jazz e blues.

Negli anni Sessanta suonò in diverse formazioni, fino a fondare i Supertramp nel 1969. Determinante fu l’incontro con Roger Hodgson: la loro collaborazione diede vita a una delle coppie artistiche più iconiche della musica rock. Se Hodgson rappresentava la vena più sognante, Davies era la forza concreta che teneva insieme la band.

La notizia della scomparsa di Davies ha rapidamente fatto il giro del web, e tantissimi fan hanno dedicato parole di affetto e stima nei confronti dell’artista.

Rick Davies, the Supertramp co-founder, singer, and keyboardist who penned some of the band's most popular and enduring songs, including "Goodbye Stranger," "My Kind of Lady," and "Cannonball," has died at age 81.



Access the free article here: https://t.co/IVdkF4iX7a pic.twitter.com/qwtkT8H2OQ — Rolling Stone (@RollingStone) September 8, 2025

Rick Davies: le ultime apparizioni

Dopo l’uscita di Hodgson nel 1983, Rick Davies mantenne viva l’anima dei Supertramp, guidandoli in nuove produzioni e tournée che si protrassero fino agli anni Duemila. Negli ultimi tempi si era dedicato anche a progetti più intimi con la formazione Ricky and the Rockets. Le sue ultime esibizioni pubbliche risalgono al 2022.

Davies era noto non solo per il suo talento, ma anche per la discrezione lontano dai palcoscenici. Dal 1977 era sposato con Sue, che dal 1984 ne seguiva anche la carriera come manager.

In un messaggio diffuso dalla band si legge: “Abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e suonare con lui per oltre cinquant’anni. Le nostre più sentite condoglianze a Sue Davies“.