Nozze intime per Naike Rivelli e Roberto Marzano ad Alessandria con mamma Ornella Muti tra gli ospiti: tutti i dettagli del grande giorno.

Naike Rivelli ha detto sì al compagno Roberto Marzano in una cerimonia intima e suggestiva che si è svolta sabato 6 settembre. La figlia di Ornella Muti ha scelto di celebrare il giorno più importante della sua vita nel casolare di famiglia ad Alessandria, in Piemonte, circondata dagli affetti più cari. Sui social ha poi condiviso le immagini più significative della giornata. Ma scopriamo chi c’era tra i pochi invitati e i dettagli della cerimonia da sogno.

Una cerimonia intima con la famiglia e gli amici più cari

Il matrimonio di Naike Rivelli e Roberto Marzano si è tenuto davanti a circa quaranta invitati, tra i quali spiccavano la madre Ornella Muti, i fratelli Andrea e Carolina Fachinetti e la figlia dello sposo.

La coppia aveva già formalizzato l’unione in Comune poche ore prima, scegliendo poi di festeggiare in un contesto familiare e autentico.

L’attrice, emozionata, ha raccontato online alcuni momenti, dal fatidico sì al brindisi con gli ospiti. “È stato il giorno che ho sempre sognato, pieno di amore e leggerezza” ha confidato Naike nelle sue storie social, condividendo scatti e sorrisi.

Video, bouquet e dettagli della festa

Non sono mancati i momenti simbolici: il lancio del bouquet, catturato in un video diffuso dalla stessa sposa, è finito tra le mani della sorella Carolina, strappando applausi e sorrisi.

La coppia ha scelto come tema ispiratore quello de “La Bella addormentata nel bosco“, richiamato anche dalla torta scenografica che ricordava quella realizzata dalle fate per la principessa Aurora.

Per l’occasione, Naike ha stupito tutti con un abito color champagne, lontano dal tradizionale bianco, e con la scelta di restare a piedi nudi.