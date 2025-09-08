Pago e Serena, colpo di scena: sono di nuovo una coppia, il video

Pago e Serena sono tornati insieme: la dedica in musica segna la fine della crisi, spunta l’ipotesi del matrimonio.

Pago e Serena Enardu hanno deciso di lasciarsi alle spalle i mesi difficili che li avevano separati. Dopo settimane di silenzio e lontananza, la coppia è tornata a mostrarsi unita con un video che ha subito attirato l’attenzione dei fan. Si è trattato di un gesto tanto semplice quanto carico di significato, che sembra segnare un nuovo capitolo della loro lunga storia d’amore.

La dedica di Pago che emoziona Serena

Il cantante ha scelto un ristorante come scenario per una sorpresa che non poteva lasciare indifferente la compagna.

Davanti a una Serena visibilmente commossa, Pago si è esibito interpretando il brano “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli.

A corredo delle immagini pubblicate sui social, ha scritto: “05 Settembre 2025. Fine del Pit Stop“, parole che non lasciano dubbi sulla volontà di chiudere definitivamente con il passato e riprendere la strada insieme.

L’annuncio ha subito suscitato l’interesse dei fan, non solo per la carica romantica del gesto, ma anche per la prospettiva di un matrimonio che, dopo undici anni di relazione, potrebbe davvero essere dietro l’angolo.

La crisi e il ritorno di fiamma

Non è stato un percorso semplice: lo scorso novembre, ospite a Verissimo, Pago aveva annunciato l’intenzione di sposare Serena entro il 2025. Poco dopo, però, la storia aveva subito una brusca frenata.

“Io e Pago ci siamo lasciati a Pasquetta – spiegò lei attraverso i social – abbiamo avuto una discussione importante. Lui ha preso la sua valigia e se n’è andato“.

Quelle parole segnarono l’inizio di mesi complicati, tra incomprensioni e distanza. Oggi però la situazione sembra essersi ribaltata del tutto. Il video della dedica racconta una ritrovata complicità che lascia intendere la voglia di guardare avanti, forse più forti di prima.