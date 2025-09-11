Come si allena Tony Effe? Con grande serietà, esercizi devastanti e qualche parolaccia di troppo. Il video virale del rapper.

Dopo essere stato chiamato in causa da un hater di Giulia De Lellis, con tanto di annessa replica di fuoco da parte della ragazza, ecco Tony Effe di nuovo protagonista, ma questa volta per un suo super allenamento in palestra diventato nel giro di pochissimo tempo virale. Il motivo? L’intensità, la serietà ma anche qualche parolaccia di troppo.

Tony Effe in palestra: l’allenamento sui social

Quando si tratta di Tony Effe, si sa, ogni cosa fa discutere. E allora poteva mica mancare il suo super allenamento in palestra con annesse gag con il personal trainer? Assolutamente no. Su TikTok, infatti, ecco il rapper impegnato in una sessione decisamente intensa di esercizi ma, allo stesso tempo, distratto dal cellulare e non solo…

Nel filmato condiviso dal personal trainer che, evidentemente, si occupa di seguire Tony, non sono mancati i colpi di scena tra una “sgridata” per l’utilizzo del cellulare fino ad una particolare richiesta prima di fare un esercizio per le gambe: “Ce l’hai una sigaretta bro?”.

La gag e le parolacce

Le immagini dell’allenamento di Effe, va detto, hanno mostrato l’artista alle prese con una sessione, alla fine, portata a termine con successo e soprattutto seguendo tutte le corrette indicazioni del personal trainer ma a rendere virale il filmato è stato il montaggio dove i due si sono scambiati battute e frecciate. Non sono mancate anche una serie di parolacce dette, però, in modo assolutamente giocoso dopo che proprio Tony si è reso conto che qualcuno gli ha aumentato i pesi dell’esercizio di cinque kg. Insomma, andare in palestra per Tony Effe è tanta roba e a giudicare dai commenti dei fan, tutta questa spontaneità sembra essere assolutamente gradita.