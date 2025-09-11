Caterina Balivo furiosa con Flavia Vento: la brutta gaffe su Bruce Willis

Momento di tensione a La Volta Buona con Caterina Balivo che ha sgridato la sua ospite, Flavia Vento, per una frase su Bruce Willis.

Le condizioni di salute del mitico attore Bruce Willis stanno preoccupando tutto il mondo dello spettacolo. A La Volta Buona, nel corso della recente puntata, c’è stato modo di parlare anche di questo. Protagonista Flavia Vento che, però, è stata redarguita dalla padrona di casa, Caterina Balivo, per via di una sorta di gaffe che non è affatto piaciuta.

Bruce Willis: come sta

Nelle ultime settimane, il mondo del cinema e non solo si è trovato a fare i conti con quello che sembra essere stato il peggioramento delle condizioni di salute di Bruce Willis. Il mitico attore di Hollywood, infatti, come noto, è affetto da demenza e la famiglia sta provando ogni modo possibile per sostenerlo e fornirgli le giuste cure del caso.

Flavia Vento – www.donnaglamour.it

In questa ottica, la moglie ha comunicato che il marito sia stato trasferito da casa ad una struttura specializzata in grado di dare a Willis ogni assistenza possibile. Una scelta sofferta ma dovuta visto il peggioramento della situazione dell’uomo.

Caterina Balivo si arrabbia con Flavia Vento

Di questo si è parlato a La Volta Buona su Rai 1 con Flavia Vento che ha citato la situazione di Willis facendo arrabbiare Caterina Balivo: “Ci sono rimasta male quando ho saputo che la moglie lo ha mandato via di casa perché è malato. L’ha detto lei, che lo hanno messo in una struttura”, ha detto la Vento con una sorta di accusa verso la moglie dell’attore.

In questa ottica, la padrona di casa l’ha fermata e l’ha interrotta: “No Flavia, lo sai che con te scherzo sempre ma ora sono seria. Lui non sta bene, ha la demenza senile, ha bisogno di essere seguito in una struttura sanitaria. Non è stato mandato via di casa”. Una precisazione dovuta e che non ha dato modo alla Vento di proseguire nella sua “gaffe”.