Eleonora Riso, la verità sui soldi vinti a MasterChef: “Cosa mi è successo”

La vincitrice di MasterChef 2024, Eleonora Riso, ha raccontato alcuni aspetti inediti del suo trionfo con focus sui soldi vinti.

Indubbiamente tra le trasmissioni maggiormente seguite sul piccolo schermo c’è MasterChef, lo show di cucina che premia il miglior cuoco dandogli una possibilità importante nel settore con tanto di vittoria in termini di denaro ingente. Eppure, proprio sui soldi, la vincitrice del cooking show del 2024, Eleonora Riso, ha recentemente svelato un particolare aneddoto parlando al podcast Gurulandia.

Eleonora Riso e la vittoria a MasterChef

Come spesso accade nei reality show e nei programmi televisivi dove esiste una competizione tra concorrenti, il vincitore finale viene premiato con una somma di denaro. Nel caso di MasterChef, tale cifra è sempre stata definita in circa 100 mila euro. A parlare dei soldi e del programma è stata Eleonora Riso, vincitrice nell’editizione del 2024.

Intervenuta al podcast Gurulandia, la ragazza toscana ha raccontato cosa le sia capitato dopo il trionfo e di come abbia riscosso, effettivamente, tale somma di denaro che, a quanto pare, al cambio, non sarebbe stata quella piuttosto importante ipotizzata.

Il retroscena sui soldi vinti

“Sono andata al cambio valute e mi hanno dato un sacchetto di oro”, ha spiegato la Riso su quando abbia effettivamente riscosso il premio. “Poi mi hanno spiegato che potevano cambiarmeli loro o che me li avrebbero spediti a casa con il furgoncino portavalori e io avrei dovuto portarli in banca, nella cassetta di sicurezza”.

Entrando nello specifico della somma effettivamente incassata: “100mila? No, mi sa che in realtà erano 56mila o 58mila“, ha svelato la ragazza. La Riso ha poi aggiunto: “Li ho cambiati, mi sono fatta fare un bonifico. Che poi li avessi cambiati ora sarebbe stato anche più conveniente”. Insomma, un racconto davvero curioso da parte della vincitrice del programma che ha saputo conquistare tutti con i suoi piatti e, ora, anche con le sue parole.