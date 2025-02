Per il primo classificato non c’è solo il prestigio: ecco quanto guadagna il vincitore di Masterchef Italia.

Il talent show culinario più famoso d’Italia è senza ombra di dubbio Masterchef. Sono tanti coloro che ogni anni aspirano a partecipare al programma per mettersi alla prova ai fornelli, imparare qualche trucco del mestiere da chef stellati e magari realizzare il proprio sogno di cambiare vita e diventare un cuoco a tutti gli effetti. Tra tutti coloro che sperano di partecipare al programma ce n’è poi solo uno che alla fine vince e si avvicina al proprio sogno. Ma il vincitore o la vincitrice di Masterchef, che cosa vince?

Quanto guadagna il vincitore di Masterchef?

Il premio in palio per il vincitore o la vincitrice di Masterchef è la possibilità di pubblicare un proprio libro di cucina, con le proprie ricette, edito da Baldini e Castoldi. Ma non solo: è previsto anche un montepremi in gettoni d’oro molto ambito considerato che il valore è di 100.000 euro. Come in qualsiasi altro programma televisivo, infatti, anche a Masterchef il montepremi finale è in gettoni d’oro e non in denaro (come stabilito dalla legge).

Insomma, una somma di denaro importante che piò aiutare a coltivare il sogno di diventare uno chef e aprire magari una propria attività.

Masterchef Italia: tutti i vincitori

Vediamo ora chi sono stati tutti i vincitori delle varie edizioni di MasterChef Italia che hanno quindi puntuto aggiudicarsi anche il primo in denaro.

1a edizione: Spyros Theodoridis

2a edizione: Tiziana Stefanelli

3a edizione: Federico Ferrero

4a edizione: Stefano Callegaro

5a edizione: Erica Liverani

6a edizione: Valerinio Braschi

7a edizione: Simone Scipioni

8a edizione: Valerina Raciti

9a edizione: Antonio Lorenzon

10a edizione: Francesco Aquila

11a edizione: Tracy Eboigbodin

12a edizione: Edoardo Franco

13a edizione: Eleonora Riso

14a edizione: Yi Lan “Anna” Zhang