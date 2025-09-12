Francesca Tocca travolta dallo scandalo Baby Gang: la sua reazione è furiosa

Francesca Tocca e Baby Gang hanno una relazione segreta? La ballerina rompe il silenzio e si scaglia contro l’esperto di gossip.

Un commento di troppo ha fatto esplodere la rabbia di Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi. La danzatrice, nota al pubblico televisivo e molto seguita sui social, non ha gradito le parole dell’esperto di gossip Alessandro Rosica, che l’ha tirata in ballo in merito al recente arresto del trapper Baby Gang. La risposta di Tocca è arrivata senza filtri e lascia intendere che la vicenda potrebbe avere strascichi anche al di fuori dei social. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Lo sfogo di Francesca Tocca

Attraverso una Instagram story pubblicata l’11 settembre, Francesca Tocca ha messo nero su bianco tutta la sua indignazione. “Caro Alessandro Rosica o come ti chiami, direi che mi hai leggermente stancato, ne parleremo nelle sedi opportune. A presto!” ha scritto.

Baby Gang

La ballerina ha aggiunto: “Mi stupisco della gente che segue questo tizio e gli dà adito“. Parole nette che mostrano chiaramente la sua intenzione di difendere la propria immagine pubblica e la propria vita privata da insinuazioni che considera infondate.

La replica di Tocca arriva dopo che Rosica, commentando l’arresto di Baby Gang, aveva associato la ballerina al trapper.

Francesca Tocca e Baby Gang: le parole di Rosica

L’esperto di gossip aveva scritto: “Avete capito perché l’amica speciale Francesca Tocca non poteva mai farsi vedere pubblicamente con lui e lo nascondeva??? Avrebbe macchiato la sua vita lavorativa“.

A rafforzare l’allusione, Rosica ha poi risposto a un utente che chiedeva se davvero i due fossero stati insieme: “Per anni” insinuando anche l’esistenza di “vizi in comune”. Tuttavia, non sono mai emerse prove concrete a sostegno di queste dichiarazioni, se non un video di natura professionale che lega Tocca al cantante.