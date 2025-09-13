Attore, VJ e tanto altro: Enrico Silvestrin è sparito dal piccolo schermo ma non è stato dimenticato da telespettatori e fan. Ecco che fine ha fatto.

Diversi anni fa aveva fatto discutere per una lite addirittura con Baby K. Ora, in tanti, si stanno domandando che fine abbia fatto il famoso VJ Enrico Silvestrin. I telespettatori se lo ricorderanno senza ombra di dubbio per il suo fare energico su MTV ma anche per la partecipazione al Grande Fratello. Eppure, dopo aver raccontato un brutta vicenda di molestie, l’uomo è letteralmente “scomparso” dalla circolazione.

Enrico Silvestrin sparito dalla tv

Da diversi anni non si sente parlare di lui sul piccolo schermo e in generale nel mondo dello spettacolo. Infatti, Enrico Silvestrin ha cambiato strada optando per progetti diversi. Il famoso VJ di MTV nonché ex concorrente anche del Grande Fratello, infatti, ha fatto sparire le proprie tracce e non sembra intenzionato a tornare in televisione.

Di recente, in una intervista a Cityrumors, l’uomo aveva spiegato: “Mai. Nella tv non si produce nulla di buono, nelle TV non si produce nulla di buono. Quindi non ha senso per me fare un prodotto peggiore”. Una presa di posizione chiara dettata, va detto, anche da qualche episodio passato e ad una sua intervista molto forte rilasciata.

Il racconto delle molestie

Silvestrin, infatti, aveva raccontato in tv di essere stato vittima di molestie da parte di un regista. A ‘Storie italiane’, programma di Eleonora Daniele, l’uomo aveva spiegato: “Non avevo neanche 18 anni in quel momento mi pare. Fortunatamente ho le spalle larghe, perché il vomitatoio di internet dopo le mie affermazioni ha cominciato a scrivere di tutto: ‘Stranamente lo dicono dopo anni e anni’ oppure ‘Eh, vogliono farsi pubblicità’”.

Lo stesso volto noto aveva ripercorso le molestie subite: “Ricordo che nel cuore della notte mi sono svegliato con una persona che pensavo fosse in un’altra stanza che mi toccava. La reazione non è, come dicono in molti, ‘ti gonfio di botte’. No. È di paralisi […]”.

Dopo quel racconto, Silvestrin scelse di cambiare strada e,a quanto pare, oggi è diventato un popolare content creator molto attivo sul Twitch TV, una piattaforma di streaming molto utilizzata negli ultimi anni.