Rivoluzione Amici: cambia tutto (di nuovo), la novità

Cambio di programmi per la prima puntata di Amici di Maria De Filippi. Rispetto al previsto, il talent dovrebbe andare in onda in un giorno diverso.

Non solo le inedite rivelazioni dell’ex allieva. Le voci attorno alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi sono diverse e riguardano, adesso, la data di inizio. Secondo recenti indiscrezioni, infatti, i fan della trasmissione di Canale 5 dovranno attendere qualche giorno in più prima di scoprire la classe che sarà protagonista della nuova edizione.

Amici: cambia la data di inizio

Secondo le informazioni rilanciate dall’account social Amici News, l’inizio della venticinquesima edizione di Amici su Canale 5 subirà uno slittamento: la prima puntata in onda non sarà più quella prevista per domenica 21 settembre 2025, bensì per domenica 28 settembre. In particolare, a determinare lo slittamento, sarebbe stata la data per la registrazione della prima puntata.

La giornata scelta per la registrazione della formazione della nuova classe, inizialmente ipotizzata per giovedì 18 settembre, sarebbe stata spostata a giovedì 25 settembre. Di conseguenza, l’account Amici News ha confermato che la produzione ha eliminato “Amici 25” dal palinsesto di Publitalia di domenica 21, rafforzando l’ipotesi che lo show non debutterà quella domenica.

Sale l’attesa per la prima puntata

Di conseguenza, questo rinvio, se confermato, determinerà una settimana in più di attesa per il pubblico che aspettava l’apertura della scuola di Maria De Filippi. Le ragioni non sono state ufficializzate: potrebbero dipendere da logistiche produttive, palinsesti in evoluzione o semplicemente da decisioni interne legate all’organizzazione del talent show.

Rimane confermato, invece, che la fase di casting si è chiusa, i professori – tra conferme e qualche novità – sono pronti, e gli aspiranti allievi attendono la registrazione del 25 per sapere chi entrerà a far parte della classe 2025/26. Inoltre, il format sembra mantenere le sue caratteristiche principali: esibizioni, prove, lezioni e sfide, secondo la tradizione che ha fatto di Amici uno dei talent più seguiti d’Italia anche nel corso degli anni.