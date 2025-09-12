L’attore romano Maurizio Mattioli dato, ancora una volta, per morto. Ecco come stanno le cose. Lo sfogo in tv dell’uomo.

Un anno fa circa, le bellissime nozze. Adesso, addirittura, c’è chi lo “vorrebbe morto”. Stiamo parlando del noto attore romano Maurizio Mattioli che per l’ennesima volta si è trovato a dover fare i conti con una terribile fake news legata, appunto, alla sua presunta dipartita. A raccontare quanto gli stia accadendo è stato il diretto interessato intervenuto in diretta a La Volta Buona, trasmissione di Rai 1 con Caterina Balivo.

Maurizio Mattioli e le fake news sulla sua morte

Sono settimane decisamente delicate per il famoso attore romano Maurizio Mattioli che, come diversi altri personaggi del mondo dello spettacolo, si è trovato a fare i conti con alcune terribili fake news sulla sua vita. In particolare, l’uomo è stato dato per morto non una, non due, ma secondo il diretto interessato, per ben quattro volte.

Intervenuto a La Volta Buona, l’attore ha spiegato: “Hanno scritto quattro volte che sono morto”. E ancora: “Una volta può anche succedere, per uno scherzo… ma quattro volte mi sembra esagerato”, ha detto con tono piuttosto arrabbiato e amareggiato facendo, di fatto, eco anche ad un video pubblicato qualche settimana fa sui propri canali social dove aveva appunto denunciato tali notizie false sul suo conto.

Il necrologio e la verità su chi ha creato tutto

Certificato il fatto che Mattioli sia, per fortuna, vivo e vegeto, l’attore stesso in tv su Rai 1 ha voluto raccontare anche uno spiacevole episodio capitatogli a Roma: “C’era la mia foto accanto agli angioletti”, ha detto l’uomo spiegando che in un quartiere romano qualcuno abbia esagerato andando ben oltre a certe notizie false, creando persino un necrologio. “Alcuni responsabili sono già stati identificati. Uno l’ha fatto perché cercava un contatto con me. Un altro lo conoscevo pure…”, ha dichiarato facendo finalmente chiarezza sulla situazione vissuta e spiegando la verità sui recenti fatti.