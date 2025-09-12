Barbara D’Urso: svelato cosa pensa davvero dei concorrenti di Ballando

Pronta all’avventura a Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso ha raccontato cosa pensa davvero del cast della trasmissione.

L’avventura a Ballando con le Stelle non è ancora iniziata ma Barbara D’Urso si è già presa la scena raccontando di essere pronta ad affrontare anche i momenti più difficili e le critiche. Intervistata dal Corriere della Sera, Carmelita ha svelato alcuni pareri sul cast della trasmissione e anche perché abbia deciso di mettersi in gioco su Rai 1.

Barbara D’Urso: la scelta di Ballando con le Stelle

Tra i personaggi maggiormente in evidenza del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle c’è sicuramente Barbara D’Urso. Dopo l’addio turbolento a Mediaset, infatti, Carmelita è pronta al ritorno in televisione mettendosi in gioco nella trasmissione di Rai 1 che, tra le altre cose, la vede già tra le favorite alla vittoria finale.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

Intervista dal Corriere della Sera, la donna ha spiegato perché abbia accettato di torna in tv proprio a Ballando: “Per vari motivi. Innanzitutto perché vorrei trasferire alla gente che quando, a qualunque età, tu cadi o ti fanno cadere, bisogna sempre avere il coraggio di ripartire, anche con umiltà”, le sue parole.

“E poi c’è un altro motivo: sono felice di tornare in tv perché ho finalmente la possibilità di rivedere il pubblico che non ho neanche potuto salutare due anni fa”, ha detto facendo riferimento all’addio a Mediaset che non è stato affatto semplice.

I pareri sul cast dei concorrenti

Nel corso del faccia a faccia con il Corriere, di cui vi stiamo riportando solo alcuni brevi passaggi, la D’Urso ha poi svelato i suoi pensieri sui concorrenti di Ballando: “È un cast bellissimo, in cui ci sono tanti miei amici”, ha detto Carmelita. “Da dieci giorni abbiamo una chat con Nancy, Martina e Andrea perché siamo proprio amiche e ogni sera ridiamo sul nostro stato fisico, dalle vesciche in su”.

Entrando poi nel dettaglio di alcuni concorrenti: “Ho poi conosciuto Francesca Fialdini ed è molto carina: siamo state per anni competitor, quando io facevo Domenica Live, è stato bello conoscerla. E poi ho abbracciato Marcella Bella, conosco bene Magnini e Fognini, sono tutte persone con cui ho avuto rapporti di amicizia o lavoro”, ha confessato la D’Urso, prontissima per questa nuova avventura in Rai.