Barbara D’Urso torna in tv con Ballando con le stelle: “Molti aspettano un mio errore, ma non temo la giuria”.

Barbara D’Urso è pronta a rimettersi in gioco davanti alle telecamere dopo due anni di assenza. La conduttrice parteciperà come concorrente alla 20esima edizione di Ballando con le stelle, in onda dal 27 settembre su Rai 1, ma non mancano le polemiche. Soltanto nei giorni scorsi, Milly Carlucci ha chiarito che l’invito rivolto alla D’Urso non voleva essere uno sgarbo a Mediaset. Poi è stata la stessa Barbara a rivelare nuovi dettagli inediti.

Barbara D’Urso: le difficoltà del nuovo ruolo

Per Barbara D’Urso, abituata a dirigere programmi televisivi e a mantenere il pieno controllo, il ritorno sul piccolo schermo in veste di concorrente è un’esperienza totalmente diversa.

“Dopo tanti anni in cui ero io a gestire le trasmissioni, questo è molto complicato per me” ha spiegato in un’intervista. La conduttrice ammette che la decisione di partecipare non è stata immediata: “Accettare di partecipare a Ballando è stata una scelta psicologicamente difficile“.

Fondamentale è stato il supporto di Milly Carlucci, che ha voluto ringraziare pubblicamente: “La considero la Barbara d’Urso della Rai, una maniaca in cerca della perfezione, esattamente come me“.

L’impegno nelle prove è intenso e la D’Urso lo affronta con autoironia, raccontando di essersi affidata anche a qualche puntura per alleviare i dolori fisici causati dagli allenamenti con il suo maestro, il ballerino Pasquale La Rocca.

La pressione dell’errore

Se da un lato c’è l’entusiasmo del ritorno, dall’altro Barbara D’Urso non nasconde di percepire una forte pressione.

“So che ci sono tante persone che mi amano ma ce ne sono altre che attendono un mio errore di qualunque tipo” ha confessato. La conduttrice, tuttavia, non si lascia scoraggiare e afferma: “Ho deciso di cercare di non darci troppo peso“.

Il suo obiettivo è riconnettersi con il pubblico, mostrando una parte di sé che forse non è ancora emersa. Anche sul rapporto con la giuria, e in particolare con Selvaggia Lucarelli, mantiene un atteggiamento sereno: “Quello che accadrà lì non mi preoccupa per ora. Io sono concentrata nel lottare con me stessa“.