La TV piange una morte orribile: addio a un celebre attore scomparso troppo presto

Yu Menglong, attore di Eternal Love, è morto a 37 anni dopo una caduta dal quinto piano a Pechino: che cosa è successo.

Il mondo della televisione nelle ultime ore è stato scosso da una triste notizia: la morte di Yu Menglong. L’attore era noto soprattutto grazie alla serie Netflix Eternal Love. Al momento del decesso aveva solamente 37 anni. Secondo le prime informazioni, sarebbe precipitato dal quinto piano di un edificio di Pechino. La vicenda, ancora avvolta dal dolore e dall’incredulità, ha già sollevato numerose reazioni e ipotesi sulle circostanze di quella che è stata definita una tragedia improvvisa. Ma scopriamo i dettagli di questa terribile notizia.

La conferma del management e il cordoglio dei fan

Yu Menglong, interprete del personaggio di Bai Zhen nella serie Eternal Love, era amatissimo dal pubblico in patria e all’estero.

Il suo management ha diffuso un comunicato in cui si legge: “Con un dolore insopportabile, annunciamo che il nostro amato Menglong è morto l’11 settembre precipitando nel vuoto. La polizia ha escluso qualsiasi ipotesi di reato. Speriamo che riposi in pace e che la sua famiglia sia forte“.

According to paparazzi XiaoYan, actor #YuMenglong was found dead after falling from a building. He had dinner with friends on 9/10 and returned to his room. His body was discovered the morning of 9/11. Police ruled out criminal involvement; cause remains under investigation. pic.twitter.com/UHJ8Ya8fL8 — RateThisMelon (@RateThisMelon) September 11, 2025

Una dichiarazione che ha messo fine alle prime speculazioni, sottolineando come la polizia non ritenga ci siano state cause criminali legate al decesso. Nel frattempo, i fan hanno riempito i social di messaggi di cordoglio, ricordando l’attore non solo per il suo talento, ma anche per la sua sensibilità e dedizione al lavoro.

Le ricostruzioni delle ultime ore di Yu Menglong

Secondo quanto riportato dal Mirror, la notte precedente alla tragedia Yu Menglong si trovava nell’appartamento di un amico a Pechino, insieme a un gruppo ristretto di conoscenti. Attorno alle due di notte si sarebbe ritirato nella stanza degli ospiti per riposare.

Quando, alle prime ore del mattino, gli altri presenti si sono svegliati, non sono più riusciti a trovarlo. La scoperta del corpo sarebbe avvenuta poco dopo da parte di un passante che portava a spasso il cane e che ha immediatamente avvertito le autorità.

Nonostante la ricostruzione, le indagini restano aperte per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.