Raimondo Todaro commenta il presunto flirt con l’ex volto di Uomini e Donne: ecco la verità

Raimondo Todaro fa chiarezza sul presunto flirt con Gaia Gigli e ironizza sui gossip: le parole del coreografo.

Negli ultimi giorni il nome di Raimondo Todaro è tornato al centro della cronaca rosa, complice un presunto flirt che avrebbe coinvolto l’ex insegnante di Amici e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Gaia Gigli. I rumor, alimentati da alcune interazioni social tra i due, hanno subito acceso la curiosità del pubblico e scatenato i commenti sui social. Ma cosa c’è di vero dietro a queste indiscrezioni? A fare chiarezza è stato proprio il diretto interessato, che ha scelto di rispondere alle voci che lo riguardano.

Raimondo Todaro interviene sui social

Dopo giorni di voci insistenti e speculazioni, Raimondo Todaro ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua.

Con un video condiviso sui suoi profili ufficiali, il ballerino ha affrontato direttamente il gossip che lo riguardava, tirando in ballo Gaia Gigli e smontando le insinuazioni di una presunta relazione.

Raimondo Todaro – www.donnaglamour.it

“Ciao Gaia, mi volevo presentare, sono Raimondo. Tu dirai: Raimondo chi? Il tuo nuovo compagno. Mi hanno avvisato degli amici e dicono che stiamo insieme. Io non lo sapevo. Mi fa piacere, pur non essendoci mai visti né mai sentiti, a parte qualche like su Instagram” ha dichiarato sorridendo.

Con questa battuta, Todaro ha voluto mettere fine alle voci, sottolineando come tra lui e l’ex protagonista del dating show non ci sia alcuna frequentazione reale.

Una nuova fase della sua vita

La smentita ha così ridimensionato un gossip che rischiava di ingigantirsi, confermando che al momento Raimondo Todaro è concentrato su se stesso e sui suoi progetti futuri.

Dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, con la quale è comunque rimasto in ottimi rapporti, il ballerino sta vivendo una fase di cambiamento e rinnovamento personale. Lo scorso anno ha infatti lasciato il ruolo di insegnante ad Amici di Maria De Filippi, scelta che ha segnato un nuovo inizio professionale.