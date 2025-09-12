Mauro Icardi “cancella” Wanda Nara: via anche i tatuaggi dedicati all’ex moglie

Mauro Icardi sempre più distante dall’ex moglie: il calciatore rimuove i tatuaggi per Wanda Nara e mostra i nuovi disegni.

Da mesi Mauro Icardi e Wanda Nara occupano le pagine di gossip con dichiarazioni, frecciatine e accuse reciproche. Questa volta, però, al centro dell’attenzione non ci sono stati i post social o i comunicati legali, ma un gesto concreto del calciatore argentino, che ha deciso di segnare in modo visibile la fine della sua storia con la showgirl. Il cambiamento, immortalato sui social, non è passato inosservato.

I nuovi tatuaggi di Mauro Icardi

Per anni Mauro Icardi aveva portato con orgoglio sulla pelle i simboli del suo legame con Wanda Nara.

Sul suo avambraccio compariva il nome dell’ex moglie, mentre sul polso erano incise le iniziali W e M con la data del matrimonio. Non mancava nemmeno un ritratto della showgirl, circondato da rose, che aveva fatto parlare molto i media.

Adesso, però, tutto questo appartiene al passato. Il calciatore del Galatasaray ha scelto di affidarsi al tatuatore argentino Arturo Mendez Perez per cancellare e coprire i disegni dedicati alla madre delle sue figlie.

“Work in progress” ha scritto a corredo delle prime foto condivise su Instagram, mostrando un nuovo imponente tatuaggio: il muso di un lupo accompagnato da un viale alberato che scende fino al polso.

La situazione con Wanda Nara

Il gesto arriva in un momento complesso nei rapporti tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Dopo un’apparente tregua estiva, la tensione è tornata a salire.

Di recente, la showgirl argentina ha accusato l’ex marito di non adempiere ai propri doveri nei confronti delle figlie, denunciando ritardi nei versamenti per il loro mantenimento. Una vicenda che ha avuto anche risvolti legali: il tribunale di Buenos Aires ha infatti disposto l’iscrizione di Icardi nel Registro dei Debitori Morosi, imponendogli il pagamento degli arretrati e di una penale di 3500 dollari.