“Non ho figli per scelta. Ecco come ho compensato”: il racconto di Paola Iezzi

Paola Iezzi

La cantante Paola Iezzi ha raccontato alcune scelte di vita che l’hanno portata ad essere quella che è oggi. L’intervista a tuttotondo.

In passato aveva raccontato alcuni pensieri molto negativi che aveva fatto dopo essersi separata dalla sorella Chiara, sia professionalmente che personalmente. Adesso, Paola Iezzi, a Vanity Fair, ha avuto modo di parlare di tanti altri argomenti tra cui la scelta di non avere figli che, in qualche modo, è stata compensata da altri affetti e altre soddisfazioni.

Paola Iezzi e la mancanza di figli

Nel corso di una interessante intervista a Vanity Fair, di cui vi riportiamo solo alcuni passaggi, Paola Iezzi, confermatissima nel suo ruolo a X Factor, ha raccontato diversi aspetti della sua vita, compreso quello piuttosto delicato relativo al non essere diventata madre. La donna ha spiegato che la sua sia stata una scelta.

Paola Iezzi
Paola Iezzi – www.donnaglamour.it

La mia è stata una scelta, e naturalmente mi spiace per tutte le persone che desideravano un figlio e non lo hanno potuto avere”, ha detto. “Non avere figli, nel mio caso, è stata una scelta consapevole: è ovvio che ogni scelta porti con sé una rinuncia, e io ho rinunciato a essere una madre biologica”, le sue parole.

Il compagno e il matrimonio

La Iezzi, proseguendo nel discorso della mancata maternità, ha spiegato di avere in qualche modo compensato sia a livello personale che professionale. Secondo l’artista l’assenza di figli è stata “compensata e sublimata con un lavoro e un compagno che amo moltissimo. Aggiungo anche che dovremmo iniziare a cambiare mentalità sulla famiglia: sarebbe bello superare una volta per tutte delle posizioni vecchie di secoli per abbracciare il futuro”.

Ma se si parla di un possibile matrimonio con il compagno: “Magari in futuro sentiremo l’esigenza di festeggiare il fatto di stare insieme da tanti anni, ma non è più la nostra priorità“.

Riproduzione riservata © 2025 - DG

ultimo aggiornamento: 12 Settembre 2025 18:06

