La cantante Paola Iezzi ha raccontato alcune scelte di vita che l’hanno portata ad essere quella che è oggi. L’intervista a tuttotondo.

In passato aveva raccontato alcuni pensieri molto negativi che aveva fatto dopo essersi separata dalla sorella Chiara, sia professionalmente che personalmente. Adesso, Paola Iezzi, a Vanity Fair, ha avuto modo di parlare di tanti altri argomenti tra cui la scelta di non avere figli che, in qualche modo, è stata compensata da altri affetti e altre soddisfazioni.

Paola Iezzi e la mancanza di figli

Nel corso di una interessante intervista a Vanity Fair, di cui vi riportiamo solo alcuni passaggi, Paola Iezzi, confermatissima nel suo ruolo a X Factor, ha raccontato diversi aspetti della sua vita, compreso quello piuttosto delicato relativo al non essere diventata madre. La donna ha spiegato che la sua sia stata una scelta.

Paola Iezzi – www.donnaglamour.it

“La mia è stata una scelta, e naturalmente mi spiace per tutte le persone che desideravano un figlio e non lo hanno potuto avere”, ha detto. “Non avere figli, nel mio caso, è stata una scelta consapevole: è ovvio che ogni scelta porti con sé una rinuncia, e io ho rinunciato a essere una madre biologica”, le sue parole.

Il compagno e il matrimonio

La Iezzi, proseguendo nel discorso della mancata maternità, ha spiegato di avere in qualche modo compensato sia a livello personale che professionale. Secondo l’artista l’assenza di figli è stata “compensata e sublimata con un lavoro e un compagno che amo moltissimo. Aggiungo anche che dovremmo iniziare a cambiare mentalità sulla famiglia: sarebbe bello superare una volta per tutte delle posizioni vecchie di secoli per abbracciare il futuro”.

Ma se si parla di un possibile matrimonio con il compagno: “Magari in futuro sentiremo l’esigenza di festeggiare il fatto di stare insieme da tanti anni, ma non è più la nostra priorità“.