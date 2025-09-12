Laura Pausini: “Mi alleno tre volte, ecco come ho perso 20 kg”

La nuova Laura Pausini, tra musica e un cambio notevole di stile di vita. Il racconto della famosa cantante sulla trasformazione recente.

Aveva incantato tutti con un sensualissimo costume rosso che aveva messo in risalto la sua nuova forma fisica dopo l’importante dimagrimento degli ultimi mesi. Adesso, Laura Pausini, a Sette, magazine del Corriere della Sera, ha rivelato in che modo sia riuscita a perdere peso e soprattutto come sia cambiato il suo stile di vita.

Laura Pausini e la trasformazione fisica

“Sì, sono dimagrita. Ho cominciato a perdere peso durante l’ultimo tour e ho iniziato a sentirmi fisicamente più forte”, ha raccontato Laura Pausini a Sette in merito ai 20 chili persi negli ultimi mesi. “Da adolescente, come tutte, ho seguito le diete fai-da-te, poi ho capito che bisogna affidarsi ai medici. Ora mi alleno tre volte a settimana: alterno sedute aerobiche e di allungamento”.

Laura Pausini – www.donnaglamour.it

Qualcosa è cambiato anche nella sua alimentazione: “Infine ho capito che per una vita sana bisogna eliminare le persone false e non solo i carboidrati“, ha detto la cantante che successivamente ha trattato un argomento più complesso.

“Non sono mai arrivata ad accettare o ad amare i miei difetti, so che è un lavoro importante che andrebbe fatto, ma ho sempre cercato di nasconderli”, le sue parole. La Pausini ha aggiunto anche che dentro di sé rimanga una forte “insicurezza” che però riesce sempre a sfogare nella musica. “Il palco è l’unico posto dove non ho paura“.

I commenti negativi

Al netto dei complimenti per il cambiamento fisico, nel tempo non sono mancati anche pareri spiacevoli e commenti negativi: “Quelli negativi non bisognerebbe leggerli. All’inizio facevo fatica, adesso sono un po’ tranquilla, so che a insultare o screditare i personaggi noti è una minoranza degli utenti. Viene da chiedersi perché gli altri non scri vono: credo che la risposta sia perché sono più intelligenti e hanno meglio da fare”, ha detto la Pausini con grande sincerità.