“Una cosa gravissima”: la chat di Stefano Corti che riguarda Bianca Atzei

La Iena Stefano Corti ha pubblicato un video con tanto di chat facendo comprendere qualche dettaglio di uan vicenda delicata in famiglia.

Qualche giorno fa si era parlato di una possibile crisi tra Stefano Corti e Bianca Atzei. Sebbene si trattasse solo di voci, il silenzio della coppia aveva destato particolare clamore. Le cose, però, non starebbero esattamente così. La Iena, infatti, ha condiviso in queste ore un filmato nel quale ha spiegato cosa stia capitando alla sua famiglia, finita sotto minaccia da parte di uno sconosciuto.

Stefano Corti e Bianca Atzei minacciati

I fan di Stefano Corti e Bianca Atzei erano preoccupati per una possibile crisi di coppia. Tra i due, però, le cose non sarebbero affatto come immaginate. La famiglia della iena e della cantante, infatti, sembra trovarsi in pericolo. L’uomo ha raccontato in un video pubblicato sui propri canali social di essere stato palesemente minacciato.

Stefano Corti – www.donnaglamour.it

“Tre settimane fa hanno minacciato me e la mia famiglia“, ha esordito Corti nel video social. La Iena ha spiegato che, a causa del suo lavoro, un uomo, uno sconosciuto, lo abbia contattato dandogli precisi messaggi per mettergli pressione e paura. Non solo a lui ma anche alla sua dolce metà e ai suoi figli.

La chat mostrata: il video

Corti ha deciso di raccontare tutto per far capire la gravità della situazione: “Oltre a minacciare i miei figli, che è una cosa gravissima, mi ha mandato le visure di casa mia e di Bianca”, ha detto Corti. L’intento di questo individuo pare evidente: mettere paura alla iena. Sebbene tramite i messaggi non si sia capito il motivo delle minacce, pare che la ragione sia il lavoro di Corti nella trasmissione Mediaset Le Iene.

L’uomo ha quindi pubblicato l’intera chat, o forse solo una parte, per far capire meglio ai seguaci come siano andate le cose. Tra i messaggi si legge una richiesta di incontro in Croazia che, però, non sembra essere stata accettata. La speranza è che Corti e la Atzei possano risolvere presto la vicenda senza patemi e rischi inutili.