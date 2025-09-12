L’ultimo desiderio di Emilio Fede è stato esaudito: cosa è successo dopo la morte

La famiglia ha chiesto privacy e silenzio ma anche l’ultimo desiderio di Emilio Fede è stato esaudito. Cosa è avvenuto a Mirabella Eclano.

Lo ricorderemo sempre per la sua professionalità, il suo stile estroverso, ma anche per alcune gaffe rimaste iconiche. Ora, anche l’ultimo saluto a Emilio Fede è stato dato. La famiglia gli ha detto addio e ha esaudito il suo ultimo desiderio con le ceneri seppellite esattamente come aveva richiesto il compianto giornalista.

Emilio Fede: l’ultimo desiderio

Il mondo dello spettacolo con particolare riferimento alle reti Mediaset è rimasto scosso e triste per la morte di Emilio Fede. Il giornalista, deceduto lo scorso 2 settembre 2025, ha detto addio a tutti a 94 anni. Dopo il funerale, la famiglia ha deciso di esaudire il suo ultimo desiderio che riguarda in particolare la sepoltura e il posizionamento delle sue ceneri.

Emilio Fede – www.donnaglamour.it

Esattamente come richiesto da Fede, infatti, le sue ceneri hanno raggiunto il cimitero di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Qui sono state trasferite nella cappella della famiglia De Feo, dove riposano già le spoglie della moglie Diana De Feo, scomparsa nel 2021. Il giornalista, quindi, è stato posizionato accanto alla donna, come aveva richiesto.

Le parole della famiglia

Come riportato da Avellino Today, al momento del posizionamento delle ceneri di Fede, sua figlia Sveva, davanti alla tomba, ha detto soltanto poche parole: “Contenti di rispettare le volontà di mio padre“. Una frase semplice che racchiude un significato molto più intenso. Una vera richiesta di pace e privacy, “Tutta l’Italia è stata legata a mio padre che ha inventato un nuovo modo di condurre il telegiornale”, e ora è il momento di lasciarlo andare e rispettarne il silenzio eterno. Anche il sindaco della cittadina ha reso omaggio al giornalista e richiesto il massimo della privacy per lui e la famiglia.