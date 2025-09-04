“Che figura di me**a”: le gaffe più iconiche di Emilio Fede

Emilio Fede ha commesso talmente tante gaffe che le sue espressioni poco felici sono state ribattezzate “fedate”: ecco le più famose.

Anche se a qualcuno non è mai piaciuto, Emilio Fede è stato uno dei giornalisti italiani più importanti della tv. Morto a 94 anni, dopo un lungo periodo in cui la sua presenza in televisione non era richiesta come un tempo, restano memorabili le sue gaffe.

Le gaffe più famose di Emilio Fede

Classe 1931, Emilio Fede è morto il 2 settembre 2025 all’età di 94 anni. Un personaggio piuttosto controverso, che ha avuto tanti stimatori e altrettanti odiatori. Molto probabilmente, parecchie persone non lo hanno mai amato particolarmente a causa della sua amicizia fin troppo reverenziale con Silvio Berlusconi. Non dimentichiamo, infatti, che il giornalista è stato uno dei pochi “Vip” ad avere accesso alle famose serate del “bunga bunga” e, non a caso, è stato implicato nel processo Ruby Bis.

Parlando di gaffe, senza ombra di dubbio lo scivolone più famoso di Emilio è quello che lo vede esclamare: “Che figura di me**a“. Era il 1991, Fede era direttore del Tg 4 ed ebbe la possibilità di dare in diretta la notizia dell’arresto di Saddam Hussein. Mentre lo presentava al grande pubblico come un “assassino“, sullo schermo alle sue spalle la regia mandò in onda per sbaglio la foto di Silvio Berlusconi.

Ma non è tutto, perché oltre a esclamare la celebre frase, Emilio si è lasciato scappare un’altra esternazione poco felice: “Comunisti di me**a“. All’epoca, il giornalista era convinto di essere nel mirino della sinistra proprio a causa della sua amicizia con Berlusconi. Come lui stesso ha dichiarato in un’ospitata da Massimo Giletti su La7, queste parole gli sono costate una sanzione da 50mila euro.

Emilio Fede e le sue “fedate”

Emilio Fede ha commesso talmente tante gaffe che le sue esternazioni sono state ribattezzate “fedate”. Un altro scivolone che non è passato inosservato è andato in scena sempre durante il Tg4 quando, credendo di non essere in onda, ha esclamato: “Che belle gambe“. Il giornalista si riferiva all’attrice ospite in studio, Kay Rush, ma, resosi conto della figuraccia, è stato abbastanza bravo da riprendere in mano la situazione.

Memorabili sono gli elogi più o meno plateali nei riguardi di Berlusconi. Fede è stato immortalato in un fuori onda mentre cantava a squarciagola l’inno di Forza Italia e mentre esultava dopo la nomina di Giorgia Meloni come ministro da parte dell’amico Silvio.