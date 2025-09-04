Bonus Elettrodomestici 2025: tutto quello che c’è da sapere sullo sconto in fattura

Tutte le informazioni utili relative al Bonus Elettrodomestici 2025, che permette di avere sconti importanti in fattura.

Le famiglie italiane hanno a disposizione un nuovo strumento per cambiare i propri elettrodomestici: il Bonus Elettrodomestici 2025, pensato per permettere ai cittadini di acquistare apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico, in quanto consente di ottenere uno sconto immediato fino a 200 euro direttamente al momento dell’acquisto, senza dover attendere anni per beneficiare di detrazioni fiscali.

Si tratta di un’opportunità particolarmente interessante per chi deve sostituire un vecchio frigorifero, acquistare una lavatrice più performante o dotarsi di un nuovo forno. Scopriamo, dunque, in che consiste e come ottenerlo.

Come funziona il Bonus Elettrodomestici 2025

Chi decide di acquistare un grande elettrodomestico e contemporaneamente rottamare il vecchio modello riceve uno sconto immediato in fattura, applicato dal rivenditore, che a sua volta recupererà il contributo attraverso i canali previsti dal Ministero.

L’importo varia in base al reddito familiare calcolato con l’ISEE: per chi ha un reddito fino a 25.000 euro lo sconto massimo è di 200 euro, mentre per chi supera questa soglia il contributo si riduce a 100 euro. È importante ricordare che il bonus copre fino al 30% del valore dell’apparecchio e che ogni nucleo familiare può utilizzarlo una sola volta.

elettrodomestici casa

Per ottenere il contributo, però, è obbligatorio dimostrare lo smaltimento corretto del vecchio elettrodomestico, in linea con le normative ambientali.

Prodotti ammessi e modalità di richiesta

Il Bonus Elettrodomestici 2025 riguarda esclusivamente i grandi elettrodomestici conformi agli standard europei di efficienza.

Frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, lavasciuga, forni, piani cottura e cappe da cucina sono, quindi, inclusi mentre i piccoli elettrodomestici e gli accessori restano esclusi.

A partire da settembre 2025, gli interessati potranno collegarsi alla piattaforma PagoPA, autenticandosi con SPID o Carta d’Identità Elettronica, per compilare la domanda e ricevere un voucher nominativo. Tale documento andrà, poi, consegnato al rivenditore per ottenere immediatamente lo sconto in fattura. Il bonus sarà elargito fino ad esaurimento dei fondi stanziati.