Durante i viaggi in giro per l’Europa, il WiFi4EU potrebbe davvero esservi utile: ecco come funziona il Wi-Fi gratuito europeo.

Anche se ancora è poco conosciuto, il progetto WiFi4EU è in funzione molte zone d’Europa, o meglio in quelle che hanno aderito, da qualche anno. Si tratta di un servizio europeo gratuito che consente di restare sempre connessi, pure quando non c’è campo. Vediamo come funziona e cosa bisogna fare per attivarlo.

WiFi4EU: come funziona Wi-Fi gratuito europeo

Se avete in mente di fare un viaggio in territorio europeo e temete di rimanere offline potete tirare un sospiro di sollievo: c’è WiFi4EU. Come suggerisce il nome, si tratta di un Wi-Fi gratuito funzionante in tutte le zone dell’UE che hanno aderito al progetto finanziato dalla Commissione Europea. E’ bene sottolineare che la connessione è sicura: la protezione dei dati (GDPR) è garantita e non viene registrata nessuna informazione personale per scopi commerciali.

Lanciato nel 2018, il servizio ha già coinvolto più di 30.000 comuni dell’Unione Europea, di cui oltre 3.000 solo in Italia. Nel Belpaese, ad esempio, hanno aderito cittadine come Genova, Ferrara, Bolzano e Matera. Per scoprire tutte le località che garantiscono la connessione gratuita in spazi pubblici basta andare sul sito ufficiale WiFi4EU. Ma come funziona? Niente di più semplice: si cerca la rete in questione e si clicca su “Connetti”.

Dove si può usare WiFi4EU

WiFi4EU funziona in modo semplicissimo e, come se non bastasse, non necessità di alcun tipo di applicazione. Questo significa che potete utilizzarlo sempre e comunque, basta andare sulle impostazioni di connessione del proprio dispositivo – smartphone, tablet o pc – e cliccare sul nome della rete. Poi, se volete proprio installare l’app, sappiate che vi servirà solo per cercare le zone con Wi-Fi disponibile.

Ovviamente, il servizio è disponibile solo negli spazi pubblici, come: municipi, biblioteche, parchi, piazze, musei e punti di ritrovo. In ogni modo, tutte le cittadine che hanno aderito al progetto espongono in bella vista una targhetta con il logo blu di WiFi4EU.