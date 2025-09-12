“Irama è innamoratissimo”: la segnalazione decisiva sul presunto flirt

Colpo di scena nella vita sentimentale del cantante Irama. Il ragazzo sarebbe di nuovo innamorato di un’altra vecchia conoscenza di Amici.

È passato circa un mese dall’avvistamento che aveva fatto partire i rumors. Ora, le cose sembrano farsi più serie. Stiamo parlando del cantante Irama e della giovane artista Mew che, a quanto pare, sarebbero al centro di una presunta storia d’amore. Al netto delle voci non confermate, adesso ci sarebbe stata una segnalazione decisiva.

Le voci su Irama e Mew

Da tempo i nomi di Irama e di Mew sono al centro di diversi rumors che vorrebbero i due intenti a frequentarsi e, presumibilmente, a viversi una storia d’amore. Sull’argomento non ci sono state conferme da parte dei diretti interessati ma qualcosa potrebbe essere cambiato proprio in queste ore. Infatti, dopo i tanti avvistamenti che non sono sfuggiti all’occhio attento dei fan, la novità sarebbe arrivata pure da un’esperta di gossip.

Mew – www.donnaglamour.it

Dando uno sguardo al mondo social, infatti, Deianira Marzano, esperta di gossip, ha condiviso una storia emblematica che potrebbe essere decisiva per fare chiarezza sulle voci costanti sui due cantanti. Cosa ha detto? Di fatto ha confermato qualcosa sull’amore nell’aria…

La segnalazione decisiva

La Marzano ha condiviso una storia con un commento di un utente che ha scritto: “Alcuni scrivono che usciranno delle foto di Mew e Irama“. Dal canto suo, Deianira ha replicato: “Confermo! Questa volta lui è innamoratissimo“. Sebbene non ci siano particolari dettagli sulla questione, questa volta la segnalazione sue due volti ex Amici sembra essere abbastanza attendibile.

A questo punto non resta che aspettare per saperne di più. Magari con qualche scatto e qualche parola da parte dei diretti interessati che dopo le rispettive delusioni di cuore potrebbero aver ritrovare la felicità e soprattutto l’amore… La speranza dei fan e non solo è che tutto possa andare per il verso giusto questa volta.