Andreas Muller: l’addio al celibato spericolato (con infortunio), il video

Addio al celibato ad effetto per Andreas Muller che è stato assolutamente sorpreso dagli amici che gli hanno organizzato qualcosa di unico.

Si sta avvicinando il giorno delle nozze di Andreas Muller e Veronica Peparini e la coppia sta vivendo queste fasi in modo assolutamente speciale e con grande ironia. Per il ballerino è stato tempo di addio al celibato che gli amici gli hanno organizzato con tanto di sorpresa spericolata. Per il danzatore, infatti, è stato tempo di “lanciarsi nel vuoto” col paracadute.

Andreas Muller: l’addio al celibato

Una giornata di avventura, quella che gli amici di Andreas Muller hanno organizzato al ballerino in occasione del suo addio al celibato. Tramite i social, l’ex volto di Amici ha mostrato in che modo i suoi affetti lo abbiano sorpreso organizzandogli alcune ore di pura adrenalina che lo hanno portato a lanciarsi con il paracadute.

“Non so dove stiamo andando”, si sente dire nel filmato condiviso da Muller. Poi, eccolo direttamente in pista. Spiegazione dell’avventura in programma, vestizione non senza impicci e poi via in cielo pronti per godersi il panorama mozzafiato fino al momento del “tuffo nel vuoto”. Il tutto è stato raccolto, come detto, in una clip decisamente emozionante.

Il video e l’infortunio

Nella clip pubblicata da Muller su Instagram è stato possibile vedere i best moments dell’addio al celibato con tanto di lancio e atterraggio, non senza qualche patema. “Questa è la cosa più bella che abbia mai fatto”, si sente dire dal ballerino prima di perdersi in un abbraccio con gli amici. Per Andreas, però, anche un piccolo infortunio.

Infatti, sganciando il moschettone che lo teneva al sicuro, l’oggetto gli è finito vicino alla tempia ferendolo e facendogli uscire un po’ di sangue. Nulla di grave, ma un “ricordo” in più di una giornata mozzafiato e indimenticabile. Chissà cosa ne penserà Veronica… Siamo sicuri che prima poi un commento arriverà da parte della coreografa.