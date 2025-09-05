Manca ormai pochissimo al giorno delle nozze di Andreas Muller e Veronica Peparini. La coppia svela gli ultimi dettagli e le paure.

Ha da poco raccontato alcune delle sue paure legate al proprio aspetto e non solo. Ma ora Andreas Muller ha tutta l’intenzione di concentrarsi su qualcosa di diverse: le nozze con Veronica Peparini. La coppia, che si è già detta “sì” in comune, si prepara alla cerimonia in chiesa non senza qualche timore e ansia, come spiegato soprattutto dal danzatore.

Andreas Muller e Veronica Peparini verso le nozze

Innamoratissimi e felicissimi, Andreas Muller e Veronica Peparini si stanno preparando alle nozze bis dopo l’unione civile avvenuta questa estate. La coppia, a passeggio con le piccole Ginevra e Penelope, si è ripresa sui social dando vita ad una curiosa gag in vista del grande giorno. Simpaticamente, la coreografa e il ballerino hanno scherzato sulle loro paure.

“Beh come siamo messi?”, ha domandato Muller alla consorte. “Male, male…”, ha risposto Veronica divertita. I due hanno spiegato che ci saranno canzoni che rappresentaranno la loro storia d’amore, iniziata tra i banchi della scuola di Amici. Il ballerino ha poi spiegato: “C’è una persona che celebra che è nostro amico”.

L’ansia per il giorno del “sì”

Tra gli scambi di battute molto divertenti, Muller ha poi confessato quella che sembra essere una sua ansia, se non addirittura paura: “Se sono sereno o in ansia? Se quel giorno piove, diluvia, io non ci sono. Lei festeggerà con tutti gli invitati, vestita da sposa, bellissima. Io aspetto a casa”, ha detto il ballerino portando la Peparini a rispondere: “Ma non penso proprio, io non la faccio la festa da sola”.

Insomma, pare proprio che il maggior timore dei due sia quello del brutto tempo visto che la cerimonia sarà a fine settembre. La speranza è che possa andare tutto liscio altrimenti, si sa… “sposa bagnata, sposa fortunata”.