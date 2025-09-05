Uomini e Donne: ex tronista pronto a sbarcare a L’Isola dei Famosi spagnola

Il pubblico di Uomini e Donne si ricorderà sicuramente dell’ex tronista Ivan Gonzalez pronto a sbarcare a Supervivientes.

Una nuova avventura televisiva per un ex volto di Uomini e Donne. Oltre ai rumors sulla nuova stagione del dating show che sta per partire, ecco che dalla Spagna arrivano interessanti novità per quanto concerne l’ex tronista Ivan Gonzalez. Il ragazzo, infatti, è pronto a mettersi in gioco a L’Isola dei Famosi iberica che si chiama ‘Supervivientes’.

Ivan Gonzalez: tra Temptation e Uomini e Donne

Il pubblico di Canale 5, senza ombra di dubbio, si ricorderà di Ivan Gonzalez che partecipò a Uomini e Donne nel 2018, dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, dove aveva avuto modo di farsi notare come tentatore di Valeria Marini. Arrivato nello studio di Mediaset per il dating show, il ragazzo conquistò l’attenzione dei spettatori raccontando la sua difficile infanzia.

In quella esperienza, va detto, non mancarono fasi tesi e polemiche. In particolare a far discutere erano soprattutto certe dinamiche legate ai suoi trascorsi televisivi in Spagna. Proprio la terra iberica, adesso, è tornata nella vita di Ivan che ha deciso di prendere parte al programma ‘Supervivientes’, ovvero L’Isola dei Famosi.

L’annuncio del ragazzo

Sui suoi canali social, Gonzalez ha comunicato a tutti i seguaci di essere pronto ad una nuova avventura nella quale metterà tutto se stesso: “8 anni fa mi sono lanciato in questa avventura con una promessa: dare tutto. Oggi mantengo di nuovo quella parola“, ha scritto il giovane. “Grazie di cuore alla squadra che mi ha regalato nuovamente questa esperienza unica e a tutti voi che mi supportate dal mio primo salto in elicottero. Torno con più forza, più desiderio e con la stessa promessa: lottare fino alla fine, portare la verità con bandiera, dare il meglio di me e dimostrare che niente e nessuno mi fermerà. Voglio che la mia famiglia, i miei amici e tutti voi siate orgogliosi di me. Ci vediamo al ritorno, che spero sia tra molto! Vi amo”.