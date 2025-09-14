Intervista a tuttotondo per la comica Luciana Littizzetto che tra famiglia, lavoro e salute ha confessato, a modo suo, diversi aneddoti privati.

H a da poco lanciato un importante messaggio che, senza giri di parole, può salvare una vita. Ora, ospite di Verissimo, Luciana Littizzetto è tornata a parlare dei problemi di salute avuti ma anche di una condizione, quella della menopausa, che le sta facendo vivere momenti decisamente fastidiosi. La comica ha raccontato tutti con grande sincerità e il suo solito taglio ironico.

Luciana Littizzetto: i chili persi e la menopausa

Tra i vari passaggi dell’intervista rilasciata da Luciana Littizzetto a Verissimo, nello studio con Silvia Toffanin, la comica ha affrontato un tema delicato: la menopausa. “È una schifezza, ha 72 sintomi“, ha detto la comica e conduttrice, 60 anni. “I capelli sono più fragili, la pelle più sottile, non si dorme, la memoria fa degli scherzi, poi si hanno le vampate di calore”.

Luciana Littizzetto – www.donnaglamour.it

Una condizione altamente fastidiosa che è stata peggio anche della pancreatite avuta tempo fa: “Quella ti dimagrisce. È stata molto impegnativa, c’è voluto un po’ di tempo. Ho perso 6 chili, ma su di me che sono un ragno si vedono di più. L’estate è andata bene, ma la menopausa non mi fa dormire”, ha raccontato ancora la Littizzetto.

I sogni e l’amore

Dopo essersi aperta con grande dolcezza sulla famiglia e i figli, la Littizzetto ha fatto un interessante passaggio anche in tema amore: “Mi piacerebbe innamorarmi di nuovo, ma gli uomini hanno paura”, ha dichiarato a Verissimo la comica facendo riferimento alla sua vita privata. “Per il momento non c’è nessuno. Non è mai stato semplice per me, gli uomini mi stimavano per la mia professionalità, ma non si sono mai fermati perché folgorati dalla mia bellezza”, ha concluso con la solita simpatia la donna.