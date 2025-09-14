“Andate in palestra”: Ludovica Valli sbotta contro gli haters per le foto ritoccate

Polemica dopo le ultime foto di Ludovica Valli pubblicate sui social. Le pesanti accuse degli haters e la replica di fuoco.

Dopo essere stata persino paragonata a Carmen Russo, per Ludovica Valli è stato ancora tempo di fare i conti contro gli haters. Questa volta, per la nota influencer, a generare la polemica sono stati alcuni scatti con un outfit particolare con una gonna molto corta che ha messo in risalto le sue gambe. Proprio gli arti inferiori, secondo gli odiatori del web, sarebbero stati “ritoccati“.

Ludovica Valli e l’outfit speciale

Spesso finita al centro di alcune polemiche sui social, Ludovica Valli è tornata ad essere protagonista di una vicenda antipatica dopo la pubblicazione di alcune foto su Instagram. La donna si è fatta vedere con un outfit molto particolare da lei ideato che ha, però, scatenato diverse reazioni. Non solo positive, come era prevedibile, ma anche da parte di molti haters.

Ludovica Valli – www.donnaglamour.it

La Valli si è mostrata con una camicia azzurrina e una gonna sul marrone molto corta. Proprio la parte inferiore, che ne metteva in evidenza le gambe, è stata oggetto di critiche. Secondo alcuni odiatori social, infatti, la donna avrebbe modificato le foto rendendo gli arti inferiori “più lunghi” e snelli.

La foto e il botta e risposta

Sebbene le foto in questione della Valli non sembrino modificate, secondo alcuni haters la donna non avrebbe resistito a metterci qualcosa di suo negli scatti. “Se modifichi tu le foto fai un corso di Photoshop”, ha detto un odiatore. “Se te le fai modificare cambia persona perché sono terribili”. Oppure anche “Non diciamo che modifichi le gambe perché siamo invidiose, ma perché fai ridere davvero i polli. Poi giustamente tu da convinta arrogante quale sei, dici ‘andate in palestra‘”, ha scritto un altro utente facendo appunto riferimento alla risposta della donna che aveva invitato tutti gli haters ad allenarsi come faceva lei.